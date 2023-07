Bác sĩ nhi Cuba: Việt Nam là sứ mệnh cao đẹp nhất tôi đã hoàn thành

Bà Annet đang phải chăm sóc khá nhiều bé nhập viện trong thời gian này. Bé Nguyễn Khiến An, hơn 5 tuổi, đã nằm ở bệnh viện ngày thứ 6 do sốt xuất huyết. Trên chiếc giường nhỏ trong phòng cấp cứu với hai bệnh nhi khác ở hai giường kế bên, An ngoan ngoãn để bác sĩ khám trong khi anh Nguyễn Văn Bồng, cha của em nói chuyện với bác sĩ. Ngoài bệnh cấp tính, An vốn mắc tim bẩm sinh và từng mổ một lần và thường xuyên phải uống thuốc đông máu. Bác sĩ Annet khuyên gia đình để bé lại viện theo dõi kỹ hơn.

Trong mắt anh Bồng, bác sĩ “ngoại” Annet rất nhiệt tình và quan tâm bệnh nhân. Bác sĩ thường thăm bệnh ít nhất 4-5 lần mỗi ngày. Bản thân anh Bồng trò chuyện với bác sĩ bằng tiếng Anh, tuy nhiên anh cũng cho biết bác sĩ thường trao đổi với các bệnh nhân khác bằng phần mềm dịch trên điện thoại khi không có phiên dịch viên hay các bác sĩ Việt Nam đi cùng. “Bác hỏi rất kĩ về các triệu chứng của con tôi, rất thường xuyên, xem xét xem triệu chứng nào có thể có nguy cơ, có thể cũng do tình trạng của cháu đặc biệt nữa”, anh nói.

Có lẽ hầu hết bệnh nhi đều quen thuộc với bác sĩ Annet, dù không chung ngôn ngữ. Bởi với sự nhạy cảm của trẻ con, chỉ cần hành động và ánh mắt cũng đủ khiến các bé cảm thấy được sự quan tâm, ân cần. Khi một bạn nhỏ khóc, bà kiên nhẫn chờ đợi để xoa dịu, nắm tay an ủi cháu bé.

“Cháu nhà tôi rất thích bác sĩ nước ngoài ở viện”, chị Vân - một phụ huynh chăm con trong bệnh viện chia sẻ.

Bác sĩ cũng chia sẻ với chúng tôi về "bí quyết" chinh phục những bệnh nhân nhí này. Ban đầu khi vừa tiếp xúc với bà, không ít em nhỏ còn ngại ngùng và sợ sệt. Khác với trẻ em Cuba dễ tin tưởng Annet, thường cười hay hôn vào má bà, bệnh nhi ở Việt Nam dè chừng hơn với người lạ, bác sĩ nói. Bác sĩ cần dành nhiều thời gian hơn, quan tâm, chăm sóc hơn. Qua thời gian, giao tiếp khác ngôn ngữ này cũng trở nên dễ dàng hơn, bác sĩ nhận được nhiều “tín nhiệm” từ các bé.

“Dần dần với sự chăm sóc của mình thì tôi nhận thấy các bé quen hơn và hay chờ tôi ở cửa, khi thấy tôi đến sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh, tặng tôi một cái kẹo”, bác sĩ Annet kể lại kèm với nụ cười thoải mái,“quan trọng là tôi rất yêu trẻ em, nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc với quá trình đó, khi bệnh nhân tin tưởng vào mình”.

Ở Việt Nam, bác sĩ Annet còn có rất nhiều bất ngờ từ phong tục sống và thói quen của người dân. Kỷ niệm vui nhất những cũng "dị" nhất bà từng trải qua khi trực đêm ở phòng cấp cứu là tiếp một bệnh nhân bị rắn cắn. “Khi chúng tôi yêu cầu người cha mô tả nó, ông ấy đã lấy con rắn ra khỏi túi, khiến mọi người chạy tán loạn”, bác sĩ kể.

Đón chúng tôi về khu nhà ở công vụ, nơi nữ bác sĩ Cuba sinh sống và làm việc cùng các đồng nghiệp, bà Annet pha cho phóng viên những ly cà phê Việt Nam trước khi dẫn đi thăm một vòng. Ở đây ngoài bà còn có 2 bác sĩ Cuba khác là bác sĩ ngoại khoa Alfredo García và bác sĩ ung bướu Jesús de los Santo. Ba chuyên gia làm việc ở ba bộ phận khác nhau, nên không phải lúc nào cũng có chung lịch trình. Buổi tối, họ thỉnh thoảng tụ tập ở quầy bếp, cùng nhau nói chuyện về công việc và cuộc sống ở Việt Nam.

Cơ duyên đưa bác sĩ Annet đến với Việt Nam bắt đầu từ 4 năm trước. Annet cho biết, lúc đó bà từng nghe nhiều về Việt Nam, về người dân Việt Nam anh dũng và sự phát triển của Việt Nam. Cộng thêm với chính sách của Cuba lúc đó muốn đẩy mạnh trao đổi chuyên gia y tế tới các quốc gia cần, và bác sĩ đã chọn con đường này, theo hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Cuba.

Với vẻ ngoài trẻ hơn tuổi cùng phong cách tích cực, bà Annet khiến chúng tôi bất ngờ khi biết tuổi thật và những kinh nghiệm dày dạn của bà. Bà sinh năm 1970 tại một thị trấn nhỏ tên là Guanabacoa, thuộc thủ đô Havana. Bà học y cơ bản ở quê nhà trong 11 năm và học chuyên khoa nhi trong 4 năm. Trong thời gian đó, bà vừa đi học vừa đi làm, vừa nuôi con trai (sau này cũng làm ngành y), vừa tham gia hỗ trợ ở các vùng dịch bệnh mỗi khi những nơi đó cần giúp đỡ.