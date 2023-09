Bác đề xuất hỗ trợ 1.000 USD cho người mua ô tô điện: Chuyên gia, người tiêu dùng nói gì?

Về mức hỗ trợ 1.000 USD cho người mua ô tô điện, PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng: "Theo quan điểm của tôi, mức hỗ trợ này vẫn chưa đủ mạnh để kích thích người mua. Khi doanh số bán xe không đạt như mong muốn thì việc áp dụng trợ giá 1.000 USD có thể khó phù hợp với tình hình thu ngân sách trong bối cảnh hiện nay. Nhưng đây vẫn là mục tiêu dài hạn Bộ Giao thông Vận tải cần nghiên cứu kỹ hơn để có những biện pháp thúc đẩy sử dụng ô tô năng lượng sạch tại Việt Nam".

Phân tích về luận điểm các khoản trợ cấp chỉ nên dành cho người nghèo, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng điều này là chưa phù hợp.

Lý do là bởi việc khí thải gia tăng do sử dụng các loại phương tiện sẽ tác động tiêu cực đến đời sống, sức khỏe của tất cả người dân. Do đó, trong mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ bình đẳng để bảo vệ môi trường.

Dưới áp lực về cắt giảm ô tô sử dụng nhiên liệu phát thải khi Việt Nam đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 trong hội nghị COP 26, xe điện đang là một trong những giải pháp thiết thực. Tuy nhiên, đây là sản phẩm công nghệ hiện đại nên đang có giá trị cao hơn so với ô tô truyền thống, mặc dù các hãng xe đã có những nỗ lực nhằm giảm chi phí sở hữu cho người tiêu dùng.

Và nếu chưa thể có giá phải chăng hơn, khách hàng mua ô tô vẫn sẽ sử dụng xe xăng để tiết kiệm chi phí. Do đó, những người có nhu cầu sở hữu ô tô trong thời gian tới là bộ phận có thể góp phần lớn trong việc giảm phát thải từ phương tiện nếu họ mua ô tô điện khí hóa. Nhóm người này nên nhận những chính sách khuyến khích phù hợp.