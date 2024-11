Ba mẫu xe SUV cỡ B của Nhật Bản có giá bán cao hơn cả phân khúc cỡ C

Các mẫu xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover) của Nhật Bản dưới đây dù được nhà sản xuất định vị ở phân khúc cỡ B nhưng lại có giá bán còn cao hơn nhiều mẫu xe ở phân khúc cỡ C, thậm chí ngang với xe cỡ D. Trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, không phải lúc nào một mẫu xe ở phân khúc trên cũng có giá cao hơn xe ở phân khúc dưới và ngược lại. Điều này phụ thuộc vào cách định vị sản phẩm của từng hãng xe và giá cho từng phiên bản, trang bị của mỗi mẫu xe. Dưới đây là một số mẫu xe đa dụng (SUV/crossover) cỡ B nhưng giá bán cao vượt tầm phân khúc: Subaru Crosstrek: Giá cao nhất 1,268 tỷ đồng Subaru Crosstrek là cái tên mới được ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào cuối tháng 10 trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024. Dù được hãng xe Nhật Bản định vị ở phân khúc SUV cỡ B cùng với những mẫu xe bán chạy như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu), Hyundai Creta (640-745 triệu) hay Toyota Yaris Cross (650-765 triệu),... nhưng giá bán của Subaru Crosstrek lại cao hơn hẳn. Giá của Subaru Crosstrek nhập khẩu từ Nhật Bản có giá ngang ngửa với một số mẫu SUV cỡ D. Ảnh: Hoàng Hiệp Cụ thể, Subaru Crosstrek có 2 phiên bản là 2.0 i-S EyeSight (thuần xăng) giá niêm yết 1,098 tỷ đồng và bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer (hybrid) có giá 1,268 tỷ đồng. Mức giá kể trên của mẫu xe Subaru thậm chí còn cao hẳn các mẫu xe đa dụng cỡ C bán chạy như Ford Territory (822-935 triệu), Hyundai Tucson (769-979 triệu đồng), Mazda CX-5 (749-959 triệu), KIA Sportage (779-939 triệu); ngang ngửa với Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng) và một số xe SUV cỡ D như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe (1,069-1,365 tỷ đồng) hay Toyota Fortuner (1,026-1,434 tỷ đồng). Thậm chí, nếu so với chính "đàn anh" là Subaru Forester (969 triệu - 1,199 tỷ đồng), Crosstrek cũng đang có giá cao hơn. Đây được cho là "điểm lạ" trong cách định vị sản phẩm của hãng xe Nhật Bản. Tuy nhiên, giá bán cao được cho là do nguồn gốc của Crosstrek nhập khẩu từ Nhật Bản, còn Forester đang nhập khẩu từ Thái Lan. Ngoài ra, khối động cơ ở bản Crosstrek hybrid cho công suất tới 182 mã lực, mô-men xoắn 221Nm và đi cùng hệ dẫn động 4 bánh, cùng nhiều trang bị hiện đại hơn. Toyota Corolla Cross: Giá cao nhất 905 triệu Corolla Cross là mẫu xe cỡ B+ của Toyota, được đưa về Việt Nam vào tháng 8/2020 và được nâng cấp mới vào đầu tháng 5/2024. Bản nâng cấp của Corolla Cross 2024 đã cắt phiên bản thấp là bản G và chỉ còn giữ 2 phiên bản là bản V động cơ 1.8L (thuần xăng) và HEV (hybrid) với giá bán lần lượt là 820 và 905 triệu đồng. Toyota Corolla Cross thuộc phân khúc B+, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ảnh: TMV Với giá bán trên, bản sử dụng động cơ hybrid của Toyota Corolla Cross có giá cao hơn cả những phiên bản cao cấp nhất của một số mẫu xe đa dụng cỡ C như MG HS (699-749 triệu), Mazda CX-5 (749-869 triệu) và tương đương với những phiên bản giữa của Hyundai Tucson (769-979 triệu), Mitsubishi Outlander (825-950 triệu),... Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 10 tháng đầu năm 2024, đã có 5.479 chiếc Toyota Corolla Cross được bán ra thị trường, giảm 41% so với cùng kỳ. Honda HR-V: Giá cao nhất 871 triệu Mẫu Honda HR-V thế hệ hiện tại được ra mắt tại Việt Nam từ tháng 6/2022 với 3 phiên bản là RS giá 871 triệu, L giá 826 triệu và bản giá rẻ G 699 triệu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tất cả các phiên bản đều được sử dụng động cơ 1.5L Turbo, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Honda HR-V dù được định giá khá cao nhưng vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy của Honda. Ảnh: Hoàng Hiệp Dù nằm ở phân khúc B-SUV nhưng Honda HR-V (giá lần lượt cho 3 phiên bản là 699-826-871 triệu), cao hơn hẳn so với các mẫu xe cùng phân khúc như Mazda CX-3 (512-631 triệu), MG ZS (538-638 triệu), Omoda C5 (589-669 triệu), Mitsubishi Xforce (599-705 triệu), Hyundai Creta (640-745 triệu), KIA Seltos (599-799 triệu), Toyota Yaris Cross (650-765 triệu),... Dù không có bản sử dụng động cơ hybrid như Toyota Corolla Cross nhưng phiên bản bản cao nhất RS của HR-V có giá 871 triệu còn "vượt tầm" tất cả các phiên bản của một số dòng xe thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ C như MG HS (699-749 triệu), Mazda CX-5 (749-869 triệu),... Theo báo cáo của VAMA), Honda đã bán ra được 4.688 chiếc HR-V ra thị trường Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2024, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng hợp