Ba mẫu xe SUV chất lượng ổn nhưng khách Việt lại thờ ơ

Đôi khi không phải cứ chất lượng tốt, ngoại hình đẹp và nhiều tiện nghi sẽ có thể thu hút được khách hàng mua xe. Đó là trường hợp của 3 mẫu xe SUV như Hyundai Venue, Mazda CX-30 hay Mitsubishi Pajero Sport. Hiện nay, lựa chọn xe gầm cao đã trở thành xu thế chung của đại đa số khách hàng Việt. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng thường chủ yếu mua xe dựa trên hiệu ứng đám đông nên đôi khi họ dễ bỏ qua một số mẫu xe SUV có phong cách, thực dụng và trải nghiệm lái thú vị. Dưới đây là 3 mẫu xe đem lại nhiều giá trị cho người mua nhưng doanh số lại không cao. Hyundai Venue Đối với người mua có ngân sách hạn hẹp, Hyundai Venue mang lại giá trị xứng đáng cho chủ xe. Chiếc xe SUV cỡ A này có giá khởi điểm ở 499 triệu đồng, gần như rẻ nhất thị trường nhưng không bị cắt giảm những trang bị thiết yếu trên xe. Bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 8 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, đề nổ từ xa là các trang bị tiêu chuẩn trên Venue, không gian nội thất rộng rãi đáng ngạc nhiên so với kích thước được đánh giá là nhỏ nhất phân khúc. Dưới nắp ca-pô, động cơ 3 xi-lanh 1.0L turbo tăng áp công suất 120 mã lực, mô-men xoắn 172 Nm giúp Hyundai Venue trở thành mẫu xe mạnh mẽ nhất trong phân khúc. Ngoài ra, với lợi thế từ hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, Venue có thể di chuyển nhanh lẹ và tạo cảm giác lái phấn khích mà vẫn đảm bảo mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 5,7L/100km. Chỉ có điều, sau gần 1 năm ra mắt, tổng doanh số bán hàng của Hyundai Venue mới chỉ đạt 3.209 xe, thấp nhất so với các đối thủ thuộc phân khúc SUV cỡ A. Tuy nhiên, đối với người mua lần đầu hoặc bất kỳ ai muốn tối đa hóa số tiền của mình, đây có thể sẽ là một lựa chọn thông minh với giá trị đi kèm vượt trên giá bán. Mazda CX-30 Mazda CX-30 là một mẫu xe có kích thước lớn hơn một chút so với Mazda CX-3 được ra mắt vào năm 2021. Đây cũng là bằng chứng cho thấy người mua sẽ không phải hy sinh sự phấn khích khi lái xe để đổi lấy tính thực tế. Thiết kế nội ngoại thất của Mazda CX-30 được ví như một chiếc xe Mazda3 hatchback gầm cao. Cách thiết kế tối giản với vật liệu chất lượng cao tạo cảm giác như xe sang. Các trang bị tiện nghi và an toàn tiêu chuẩn trên Mazda CX-30 cũng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. CX-30 sở hữu động cơ 2.0L công suất 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp được chia sẻ từ đàn anh CX-5. Trọng lượng nhẹ hơn tới 155kg và hệ thống treo thể thao giúp cho khả năng xử lý của Mazda CX-30 linh hoạt, nhanh nhẹn và lái thú vị hơn hầu hết các xe cùng loại. Thế nhưng, giá bán của Mazda CX-30 từ 699-749 triệu đồng, dù tương xứng với trang bị nhưng lại cao hơn đáng kể so với các đối thủ, thậm chí còn tiệm cận với người đàn anh đang bán chạy là Mazda CX-5. Đây có thể là lý do khiến mẫu xe này bị nhiều người dùng thờ ơ. Doanh số cộng dồn của Mazda CX-30 tính đến hết tháng 10/2024 cũng mới chỉ đạt 1.282 xe và đều bị các đối thủ bỏ lại khá xa. Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport được nâng cấp đáng kể vào cuối năm 2020. Phiên bản nâng cấp của mẫu xe này có sự thay đổi ở phần đầu xe để đồng nhất phong cách tạo hình với Xpander, Triton. Khoang lái hiện đại hơn khi được trang bị màn hình hiển thị kỹ thuật số 8 inch mới, bổ sung thêm tính năng cao cấp như đá cốp và điều khiển từ xa thông qua điện thoại. Mitsubishi Pajero Sport được trang bị động cơ turbodiesel 2.4L công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Khả năng vận hành trên địa hình phức tạp của mẫu SUV cỡ D này được đánh giá cao hơn so với các đối thủ đồng cấp khác như Toyota Fortuner hay Ford Everest. Đây cũng là mẫu xe duy nhất được trang bị 2 khóa vi sai và có hệ thống dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD có thể hoạt động tương tự như hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Các trang bị an toàn và hỗ trợ lái xe ADAS cũng khá đầy đủ. Dù sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế, khả năng vận hành cũng như trang bị an toàn, cộng với chương trình giảm giá thường xuyên nhằm kích cầu tiêu dùng song Mitsubishi Pajero Sport vẫn tỏ ra rất yếu thế trong cuộc chiến giành thị phần với loạt mẫu SUV cỡ D 7 chỗ hiện nay. Doanh số bán hàng cộng đồn từ đầu năm 2024 đến nay của mẫu xe này hiện mới chỉ đạt 573 xe, hiện chỉ xếp trên mẫu xe bán chậm nhất phân khúc là Isuzu Mu-X.