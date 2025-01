Ba mẫu xe hybrid vừa ra mắt thị trường Việt Nam ngay đầu năm 2025

KIA Carnival HEV, Jeacoo J7 và DongFeng HUGE là những cái tên sử dụng đông cơ xăng lai điện (hybrid) mới nhất gia nhập thị trường Việt Nam ngay trước Tết Nguyên đán 2025. Xe xăng lai điện (hybrid) ngày càng được khách hàng Việt Nam quan tâm bởi những ưu điểm về mặt vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe hybrid trong năm 2024 đạt xấp xỉ 10.000 chiếc, chiếm khoảng 4,5% tổng lượng xe du lịch bán ra thị trường và dự báo sẽ tăng nhanh trong một vài năm tới. Ngay trong những ngày đầu năm 2025, đã có ít nhất 3 mẫu xe hybrid mới gia nhập thị trường Việt Nam, chủ yếu ở nhóm xe gầm cao, bao gồm cả xe hybrid thường (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV). KIA Carnival 1.6 Turbo HEV Theo tìm hiểu của VietNamNet, THACO-KIA vừa bổ sung phiên bản sử dụng động cơ hybrid cho mẫu MPV cỡ lớn bán chạy của mình là Carnival với giá 1,849 tỷ đồng. Dự kiến những chiếc xe Carnival Turbo HEV Signature 7S này sẽ được bàn giao đến khách hàng trước Tết Nguyên đán tới. Điểm nổi bật nhất trên KIA Carnival so với các phiên bản trước đây là được sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp với mô tơ điện đi kèm pin 1,49kWh, cho tổng công suất 242 mã lực và mô men xoắn 569Nm. Trên bản này có thêm tính năng phanh tái tạo năng lượng. Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản này là 4,95 lít/100km đường hỗn hợp - khá ấn tượng với một chiếc xe cỡ lớn. Về ngoại hình, KIA Carnival HEV tương tự bản máy dầu Signature 7 chỗ. Một số điểm khác biệt là thêm logo HEV, bộ mâm 19inch có họa tiết 3D. Phiên bản này cũng trang bị thêm cửa gió bên dưới cản trước có chức năng đóng mở tự động theo điều kiện vận hành, giúp tăng hiệu suất khí động học và tiết kiệm nhiên liệu. Theo báo cáo của VAMA, trong năm 2024 vừa qua, đã có tổng cộng 6.560 chiếc Carnival bán ra thị trường, dẫn đầu phân khúc MPV cỡ lớn. Với sự góp mặt của phiên bản hybrid, KIA Carnival tại Việt Nam hiện có 5 phiên bản với giá bán dao động từ 1,299 đến 1,849 tỷ đồng. DongFeng Huge Huge là mẫu xe lớn nhất trong nhóm 4 xe mà hãng xe Trung Quốc DongFeng vừa giới thiệu đến thị trường Việt Nam đầu tháng 1/2025. DongFeng Huge thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ D, chung "mâm" với Hyundai Santa Fe, Ford Everest, Mazda CX-8 hay KIA Sorento nhưng chỉ có cấu hình 5 chỗ và duy nhất 1 phiên bản HEV Premium H2 có giá lên tới 1,029 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe Trung Quốc là khối động cơ hybrid 1.5L kết hợp với mô tơ điện cho công suất 241 mã lực, mô-men xoắn 540Nm cùng hệ dẫn động cầu trước, đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của Huge theo chuẩn WLTC là 5,8 l/100km. Về ngoại hình, Huge có kiểu dáng vuông vức đậm chất SUV với lối tạo hình góc cạnh, nam tính. Huge có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.720 x 1.910 x 1.702 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.825mm. Dù kích thước không lớn hơn các đối thủ như Hyundai Santa Fe hay KIA Sorento, nhưng chiều dài cơ sở của Huge lại vượt trội để đem tới không gian nội thất rộng rãi. Jaecoo J7 PHEV Jeacoo J7 PHEV là cái tên mới nhất vừa gia nhập thị trường Việt Nam vào tối 15/1 bởi Omoda & Jaecoo - thương hiệu con của tập đoàn Chery. Jeacoo J7 được nhập khẩu từ Trung Quốc, thuộc phân khúc gầm cao cỡ C cùng với các đối thủ Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson,... Khác với các mẫu xe HEV ở trên, J7 PHEV là mẫu xe hybrid cắm sạc ngoài (plug-in-hybrid). Như vậy, J7 là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam sử dụng công nghệ plug-in hybrid, gồm một động cơ xăng 1.5 TDGI công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 215Nm, kết hợp với một mô tơ điện 201 mã lực, 310Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp DHT chuyên dùng cho xe hybrid. "Nuôi" mô tơ điện là gói pin dung lượng 18,3 kWh. Theo công bố, khi kích hoạt chế độ thuần điện EV, J7 PHEV có phạm vi hoạt động 106km. Kết hợp cả máy xăng với bình xăng đầy và pin được sạc đầy thì J7 PHEV có thể di chuyển với quãng đường trên 1.300 km, theo kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất. Ngoài J7 PHEV, Omoda & Jaecoo cũng giới thiệu J7 bản động cơ đốt trong với ngoại hình và trang bị gần như y hệt. J7 sử dụng máy xăng 1.6L tăng áp, cho công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Hộp số 7 cấp ly hợp kép. Giá bán của J7 (thuần xăng) và J7 PHEV lần lượt là 799 và 999 triệu đồng. Tổng hợp