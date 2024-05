Ba Lan muốn EU xây dựng hệ thống phòng không chung

Theo Bloomberg, lời kêu gọi trên được Thủ tướng Donald Tusk đưa ra tại một cuộc họp của các chính trị gia và doanh nhân EU vừa được tổ chức tại thành phố Katowice ở miền Nam Ba Lan. Ông Tusk cho rằng, trong những năm tới, EU cần chú trọng bảo vệ biên giới châu Âu và tăng cường tiềm lực quốc phòng "đủ để răn đe các kẻ thù tiềm tàng". "Tăng chi tiêu và chi tiêu một cách phù hợp cho an ninh của châu Âu sẽ khiến chiến tranh tránh xa biên giới châu Âu trong một thời gian dài, có thể là vĩnh viễn", nhà lãnh đạo Ba Lan khẳng định.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Tusk đề xuất một hệ thống phòng không chung phải trở thành một dự án của châu Âu; nhấn mạnh đây là một nỗ lực tài chính nhằm xây dựng một mái vòm bao trùm châu Âu. Theo ông, EU "có các sáng kiến và cuộc họp nhiều hơn so với các hành động thực tế để bảo vệ bầu trời châu Âu". Trong bài phát biểu, Thủ tướng Tusk cho biết, Ba Lan muốn tham gia Sáng kiến Lá chắn bầu trời châu Âu (ESSI). Đây là sáng kiến do Đức khởi xướng từ năm 2022 với kỳ vọng sẽ làm gia tăng an toàn cho toàn bộ châu Âu.