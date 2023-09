Ba kỳ quan Việt Nam trong top di sản UNESCO Đông Nam Á

Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An ở Quảng Nam là đại diện thứ hai của Việt Nam trong danh sách. Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999, Hội An là một đô thị cổ với hơn 1000 di tích kiến trúc bao gồm phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu và những món ăn truyền thống. Phố cổ Hội An mang vẻ đẹp kiến trúc truyền thống và hài hòa của những ngôi nhà cùng với bức tường và con đường đẹp lung linh.

Hội An từng là một cảng thương mại sầm uất từ thế kỷ 15 đến 19, nơi giao lưu của nhiều nền văn hóa khác nhau như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu và Ấn Độ. Bạn có thể thấy dấu ấn của những nền văn hóa này qua các công trình kiến trúc đặc trưng như Cầu Nhật Bản, Hội quán Phúc Kiến, Nhà cổ Tấn Ký hay Nhà thờ Hội An. Bạn cũng có thể tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của Hội An qua các bảo tàng, triển lãm và lễ hội địa phương.

Hội An cũng là một thiên đường ẩm thực với nhiều món ăn ngon và độc đáo. Bạn không thể bỏ qua những món ăn nổi tiếng như bánh mì, cao lầu, mì Quảng, bánh xèo, hoành thánh hay chè bắp. Bạn cũng có thể thử làm những món ăn này tại các lớp học nấu ăn hay mua những nguyên liệu tươi ngon tại chợ Hội An.