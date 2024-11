Bà chủ Xuyên Việt Oil thừa nhận chiếm dụng hơn 1.244 tỷ đồng thuế môi trường

Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận chiếm dụng hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường cho mục đích cá nhân, gây thất thoát ngân sách. Chiều 20/11, phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) tiếp tục với phần xét hỏi. Tại tòa, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) khai nhận mình là người toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty Xuyên Việt Oil. Các chỉ đạo liên quan đến vận hành, ký báo cáo đều do bị cáo trực tiếp thực hiện. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh. Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (em họ Mai Thị Hồng Hạnh) được tuyển dụng vào Công ty từ năm 2015 với chức danh Phó giám đốc, phụ trách ký các báo cáo liên quan đến quỹ và tài chính. Bị cáo Hạnh giải thích: “Do tôi thường xuyên đi công tác xa nên Phương thay tôi ký các văn bản, giấy tờ. Tuy nhiên, Phương không nắm rõ hoạt động của công ty.” Tương tự, bị cáo Đinh Tiến Dũng, giữ chức vụ Kế toán trưởng, cũng chỉ đến công ty 2-3 lần mỗi tháng để xem số liệu. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tuấn Long, Trưởng phòng Kinh doanh, chỉ phụ trách bán hàng, còn việc nhập hàng đều do bị cáo Hạnh trực tiếp xử lý. Bị cáo Hạnh thừa nhận việc bổ nhiệm ông Dũng và ông Long không theo quy định nào, mà chỉ dựa trên mối quan hệ quen biết và cảm tính cá nhân. Ngoài kinh doanh xăng dầu, Công ty Xuyên Việt Oil còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Bị cáo Hạnh khai rằng đã sử dụng tiền từ Công ty, tiền vay ngân hàng, và lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu để mua bất động sản. Chiếm dụng tiền thuế bảo vệ môi trường Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, dù Công ty Xuyên Việt Oil đã thu hộ nhà nước hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng bị cáo Hạnh không chỉ đạo nộp số tiền này vào ngân sách theo quy định. Thay vào đó, bị cáo Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty sang các tài khoản cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng, gây thất thoát nghiêm trọng. Trả lời trước HĐXX, bị cáo Hạnh thừa nhận cáo trạng và khai rằng do thời điểm xảy ra dịch COVID-19, giá xăng dầu biến động mạnh, dẫn đến Công ty lỗ lũy kế hơn 1.100 tỷ đồng. Vì vậy, bị cáo đã không thể nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường nói trên. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, bày tỏ sự ăn năn và xin HĐXX cho cơ hội khắc phục hậu quả. Đồng thời, bị cáo cam kết sử dụng tài sản không liên quan đến vụ án và vận động người thân hỗ trợ khắc phục hậu quả. Liên quan đến hành vi vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bị cáo Nguyễn Thị Như Phương khai nhận đã ký 18 báo cáo theo chỉ đạo của bị cáo Hạnh. Phương cho biết chỉ quản lý thủ quỹ, theo dõi tài khoản công ty, nhưng không nắm rõ thông tin về Quỹ Bình ổn giá. “Bị cáo chỉ ký theo chỉ đạo của chị Hạnh. Trong quá trình làm việc, bị cáo không hiểu rõ bản chất cụ thể của các báo cáo này và chỉ làm công ăn lương. Đến khi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị cáo mới nhận thức được sai phạm của mình”, bị cáo Phương khai tại tòa. Phiên tòa tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bị cáo trong vụ án gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước.