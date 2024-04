ASEAN, New Zealand hướng tới cột mốc 50 quan hệ đối thoại vào năm 2025

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand. Hai bên nhất trí tìm kiếm các sáng kiến và hoạt động nhằm kỷ niệm cột mốc quan trọng này và củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác. New Zealand thông báo tại Hội nghị về ý định nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN vào năm tới.

Đối thoại ASEAN-New Zealand lần thứ 31 do Trưởng SOM ASEAN Brunei Darussalam Johariah Wahab và quyền Trưởng SOM New Zealand Paula Wilson đồng chủ trì. Tham dự còn có quan chức cấp cao của các nước thành viên ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị - an ninh ASEAN. Đại diện Timor-Leste cũng có mặt với tư cách quan sát viên.