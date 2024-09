Áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 430km về phía Đông Đông Bắc

Lúc 16h hôm nay, áp thấp nhiệt đới cách TP Đà Nẵng khoảng 430km về phía Đông Đông Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 16h ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 430km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão số 4, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến chiều 19/9, bão số 4 trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h) giật cấp 10. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Thời điểm bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) ảnh hưởng đến Hà Nội có gió giật mạnh khiến các phương tiện lưu thông khó khăn (Ảnh: Hữu Nghị). Cơ quan khí tượng đánh giá, bão với sức gió mạnh cấp 8, cành cây dễ bị gãy, một số cây lớn có thể bị bật rễ. Người đi bộ gần như không thể di chuyển được. Biển có sóng lớn, gió mạnh tác động rõ ràng lên cơ sở hạ tầng. Đối với bão có gió giật cấp 10 (89-102km/h) có thể phá hủy các cây lớn, nhiều công trình xây dựng yếu có thể bị hư hại nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển. Sóng biển rất lớn, nguy cơ ngập lụt tại các vùng ven biển. Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF). Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng 18/9, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm hơn so với ngày 17/9. "Qua theo dõi cũng như các dự báo quốc tế đều nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão khi đi qua quần đảo Hoàng Sa", ông Khiêm nói. Từ tối 18/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng ven bờ biển Nghệ An, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh có sóng 2-3m, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng sóng cao 3-5m. Đến ngày 19/9, vùng đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Từ trưa đến chiều mai, ven biển Hà Tĩnh - Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7. Ông Khiêm nhận định, mưa lớn sẽ tập trung trong ngày 18 và 19/9, trọng tâm mưa ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng với tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 600mm. Các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh có mưa từ 150 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm. Vùng trũng, thấp, khu đô thị ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi khu vực này. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa từ 40mm đến 80mm, có nơi trên 150mm dẫn đến nguy cơ xảy ra ngập lụt đô thị ở các tỉnh phía Nam, sạt lở đất ở các tỉnh Tây Nguyên.