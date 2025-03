Áp lực vì giá thuê nhà, thực phẩm 'nhảy múa'

Nhiều mặt hàng tăng giá mạnh

Số liệu từ Cục Thống kê - Bộ Tài chính vừa công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2 đã tăng 1,32% so với tháng 12/2024 và tăng 2,91% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI bình quân 2 tháng đầu năm đã tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước và lạm phát cơ bản tăng 2,97%.

Bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê, Bộ Tài chính - cho biết, một trong những yếu tố chính tác động đến CPI tháng 2 là sự tăng giá mạnh của thịt lợn, giá đồ ăn uống ngoài gia đình, giá nhà ở thuê và giá dịch vụ giao thông tăng theo nhu cầu tiêu dùng.

Theo đó, giá thịt lợn trong tháng 2 đã tăng 1,74% so với tháng trước, chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung. Giá của nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,55%, trong đó giá thuê nhà tăng mạnh (0,8%) do nhu cầu của người dân quay lại các khu đô thị học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết.