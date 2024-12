Ấn tượng để lại sau cuộc thi Đầu bếp bánh tài năng quốc tế tại Việt Nam

Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam tổ chức cuộc thi làm bánh theo tiêu chuẩn quốc tế và đã được các đầu bếp nước ngoài đánh giá cao, với kỷ lục 316 huy chương được trao tại cuộc thi. Diễn ra liên tục trong 4 ngày, cuộc thi Đầu bếp bánh tài năng quốc tế tại Việt Nam - The Viet Nam Bakery cup 2024 (VNBC) đã chính thức khép lại với tổng số 316 huy chương ở 20 thể loại thi đấu. Đại diện ban tổ chức trao chiếc cúp danh giá cho đội thi. BTC trao huy chương cho các thí sinh đạt giải cao. Trao bằng khen cho các thí sinh tham dự cuộc thi Đầu bếp bánh tài năng quốc tế tại Việt Nam - The Viet Nam Bakery cup 2024. Từ ngày 11 đến ngày 14/12 tại trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn SECC, Q.7 đã diễn ra cuộc tranh tài sôi nổi của hơn 500 thí sinh trong và ngoài nước cuộc thi Đầu bếp bánh tài năng quốc tế tại Việt Nam - The Viet Nam Bakery cup 2024 (VNBC). Sự kiện do Liên chi hội Bánh Việt Nam (Hiệp hội Du lịch Việt Nam), Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn (Hiệp hội Du lịch TP.HCM) phối hợp tổ chức. Tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, BTC đã công bố tổng số 316 huy chương gồm 20 cup vô địch, 45 huy chương vàng, 74 bạc, 127 đồng và 70 bằng khen... Các thí sinh chăm chút từng nét khắc, trang trí tỉ mỉ bài thi của mình. Các bài thi không những ngon lành, bổ dưỡng mà còn trình bày trang trí đẹp và bắt mắt. Phần thi bánh mì Việt Nam được các thí sinh trình bày trông thật hấp dẫn. Các bài thi trưng bày ấn tượng tại phần thi Bánh ngọt Đan Mạch ngon nhất. Trong năm 2024, các thành viên của Liên Chi hội bánh đã tham gia 11 cuộc thi đạt 118 giải thưởng quốc tế, ông Vũ Thế Bình cho biết. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã đánh giá cao sự nỗ lực và tài năng của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp Việt Nam. TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để cuộc thi đẳng cấp quốc tế diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng Việt Nam sẽ có cuộc thi khác và tham gia nhiều hơn ở các cuộc thi đẳng cấp quốc tế tổ chức tại VIệt Nam để khẳng định vị trí của ẩm thực Việt trên trường quốc tế, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam tổ chức cuộc thi làm bánh theo tiêu chuẩn quốc tế và đã được các đầu bếp nước ngoài đánh giá cao bà Trần Thị Hiền Minh thông tin. Theo bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, cuộc thi Đầu bếp bánh tài năng quốc tế tại Việt Nam thu hút 500 thí sinh trong nước và quốc tế cùng tham gia từ ngày 11 đến ngày 14/12. Sau nhiều ngày tranh tài, các thí sinh đã đoạt được nhiều giải cao gồm: 20 Cup vô địch, 45 huy chương Vàng, 74 huy chương Bạc, 127 huy chương Đồng... “Sắp tới, chúng tôi đặt kỳ vọng Việt Nam sẽ là cái nôi sản xuất bánh cho các quốc gia trên thế giới, từ đó giúp lan tỏa đến du khách quốc tế rằng tay nghề đầu bếp Việt đã và đang ngày càng nâng bậc rất nhiều và tự tin đi thi trên các đấu trường quốc tế", bà Trần Thị Hiền Minh cho hay. Các vị giám khảo “cầm cân nảy mực” công tâm từng bài thi. Các đầu bếp tham gia cuộc thi năm nay ai cũng mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế về sản vật địa phương, về con người Việt Nam, Chef Nguyễn Hoàng Vương thổ lộ. Là đầu bếp đoạt giải tại môn thi Bánh Việt và Trang trí bánh pizza, đầu bếp Nguyễn Hoàng Vương chia sẻ, những chi tiết như hòn non bộ, quang cảnh thiên nhiên, món ăn Việt Nam... của các thí sinh Việt Nam đã được các đầu bếp nước ngoài đánh giá cao. Dịp này, ban tổ chức cũng kí kết hợp tác để phát triển ngành ẩm thực Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM nhận định, cuộc thi là cơ hội cho các đầu bếp Việt giới thiệu những món bánh của người Việt đến với đông đảo đầu bếp quốc tế. Theo bà Nguyễn Thị Khánh, ngành ẩm thực Việt Nam đã được xếp hạng cao trên bản đồ ẩm thực thế giới, trong đó có bánh - đặc sản địa phương đã làm đa dạng kho tàng ẩm thực Việt và được nhiều bạn bè quốc tế yêu thích. Thực tế, ngành bánh ngày càng có những bước cải tiến đẳng cấp để hội nhập quốc tế. “Hiện nay, ngành bánh Việt cũng đang hướng đến quảng bá du lịch, đón du khách tham quan một số cơ sở làm bánh. Trong đó, nếu du lịch ẩm thực được triển khai quảng bá một cách bài bản sẽ thu hút được lượng lớn du khách", bà Nguyễn Thị Khánh nhấn mạnh.