Ăn tiệc 30/4, tài xế ở Yên Bái dính độ cồn gần gấp 3 lần mức kịch khung

Chỉ sau đó khoảng 5 phút, cảnh sát tiếp tục phát hiện lái xe H.V.P. (SN 1968, ở thị trấn Mậu A), điều khiển xe máy BKS 21F3-00.xx, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,511mg/1 lít khí thở.

CSGT kiểm tra hàng loạt phương tiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông P. cho biết, do ngày nghỉ lễ nên đã cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu nên đã sử dụng rượu bia.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Văn Yên, cho biết, trong ca làm việc kéo dài 4 giờ đồng hồ hôm nay (30/4), tổ công tác đã lập biên bản 9 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái, và lãnh đạo Công an huyện Văn Yên, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự ra quân xử lý liên tục cả trước, trong và sau ngày nghỉ lễ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến rượu, bia", Thiếu tá Trung nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, thực hiện các Kế hoạch số 27, 28 của Công an tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng CSGT trên toàn tỉnh ở các huyện, thị, tập trung vào xử lý, vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên cả các tuyến đường bộ, đường thủy.

Theo vị lãnh đạo, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó đẩy mạnh xử lý vi phạm về nồng độ cồn.