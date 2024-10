Ăn mì chính có gây hại?

Mì chính từng rất phổ biến trong bếp của người Việt, nhưng nhiều người lại cho rằng mì chính không tốt, vậy ăn mì chính có hại không? Ăn mì chính có hại không? Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia), mì chính là gia vị sử dụng phổ biến, được rất nhiều các tổ chức y tế có uy tín trên thế giới nghiên cứu và đánh giá về tính an toàn. Trong hơn 30 năm nghiên cứu, các tổ chức y tế và sức khỏe hàng đầu trên thế giới đều đánh giá mì chính là gia vị an toàn trong chế biến thực phẩm. Năm 1987, tại hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 31, JECFA (Ủy ban Hỗn hợp các chuyên gia về Phụ gia Thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc (FAO)) xác nhận mì chính là gia vị an toàn cho sử dụng, và không quy định liều dùng hàng ngày cho gia vị này. Ngoài ra, hiện các tổ chức sức khỏe khác như Ủy ban Khoa học về Thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu (EC/SCF) hay Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm của Mỹ (FDA) cũng kết luận, mì chính là gia vị an toàn, không gây ra bất cứ ảnh hưởng không tốt nào đến sức khỏe của chúng ta. Ở Việt Nam, Bộ Y tế cũng đưa mì chính vào trong danh mục các loại phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Như vậy mì chính không có hại như nhiều người vẫn nghĩ.

Mì chính được đánh giá là an toàn với sức khoẻ Những điều cần lưu ý khi sử dụng mì chính Theo TS Lâm, mì chính an toàn nhưng chúng ta cũng cần sử dụng đúng cách. TS Lâm cho biết, mì chính chỉ là gia vị thực phẩm có chức năng điều vị an toàn. Khi chế biến thực phẩm cần phải đảm bảo các chất dinh dưỡng cần thiết như chất đạm, chất bột, chất xơ, chất béo, khoáng chất có trong nguồn thực phẩm tự nhiên như thịt, cá, trứng, sữa, rau củ quả. Ngoài ra, trong các nguồn thực phẩm tự nhiên cũng chứa glutamate. Glutamate về bản chất cũng giống như glutamate trong mì chính. Vì thế, thực phẩm chế biến từ các nguyên liệu tự nhiên thường đã có vị ngon ngọt - vị umami, việc sử dụng một lượng thích hợp mì chính và các gia vị khác tùy theo nhu cầu từng món ăn sẽ giúp cho món ăn được ngon miệng hơn.