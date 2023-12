Trang Eat this not that đưa ra lí do ăn cần tây giúp giảm cân.

Ăn cần tây giúp giảm cân. Đồ họa: Thanh Thanh Ít calo Cần tây có lượng calo rất thấp. Vì vậy, bổ sung cần tây vào chế độ ăn uống có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Món ăn nhẹ lành mạnh Cần tây là món ăn nhẹ giòn và bổ dưỡng. Vì vậy, cần tây trở thành lựa chọn thay thế thỏa mãn cho những món ăn nhẹ không lành mạnh như khoai tây chiên hoặc đồ ăn có đường. Từ đó, hỗ trợ hành trình giảm cân. Nhiều chất xơ Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và cải thiện tiêu hóa - 2 yếu tố quan trọng trong quá trình giảm cân về lâu dài. Cần tây được tạo thành từ những sợi nhỏ dai. Điều này giúp no lâu hơn, không ăn quá nhiều thực phẩm trong ngày. Cung cấp nước Việc duy trì đủ nước là điều quan trọng để giảm cân và kiểm soát cơn thèm ăn. Với hàm lượng nước cao, cần tây là một lựa chọn ăn nhẹ thích hợp để giảm cân. Tăng cảm giác no Hàm lượng nước và chất xơ cao của cần tây giúp tăng cảm giác no mà không cần bổ sung thêm calo. Điều này có nghĩa là bạn có thể thưởng thức những phần ăn lớn hơn và cảm thấy no hơn, giảm cảm giác muốn ăn quá nhiều.