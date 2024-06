Ám ảnh tai nạn chết người từ xe ba gác chở hàng cồng kềnh trên đường

Khi đến đoạn thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì va chạm với xe máy chở tôn tự chế (không biển số) do anh Hà Văn H. (SN 1989, quê Đồng Tháp) điều khiển lưu thông ngược chiều.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh S. đã tử vong trong tình trạng một bàn tay bị đứt lìa, đa chấn thương cơ thể, người phụ nữ đi cùng cũng bị thương nặng.

Tăng cường kiểm tra xử lý xe ba gác vi phạm

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua Công an TP Thuận An rất quyết liệt xử lý các phương tiện xe ba gác, xe tự chế,… không đảm bảo điều kiện tham gia giao thông lưu thông trên các tuyến đường, đặc biệt là phương tiện xe ba gác máy chở hàng cồng kềnh. Qua đó, đơn vị đã tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an TP Thuận An, dù mạnh tay xử lý nhưng thực tế vẫn còn xuất hiện một số trường hợp phương tiện không có giấy tờ, chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.