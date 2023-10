Trao đổi với báo chí, ông Phạm Công Hải, Phó Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an nhấn mạnh: Tội phạm công nghệ cao đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi và khó nhận biết. Các hoạt động lừa đảo, xâm hại đến quyền riêng tư xảy ra với nhiều người, đặc biệt là những người dân vùng nông thôn có điều kiện kinh tế khó khăn và người lớn tuổi.

Nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao đã được lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chú trọng triển khai. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trên toàn quốc qua nhiều kênh và dưới nhiều hình thức, các đơn vị của Bộ Công an cùng Công an các địa phương cũng đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Song song đó, Công an cũng tổ chức tốt các công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.

8 khuyến cáo giúp người dân tránh ‘bẫy’ tội phạm công nghệ cao

Dẫu vậy, theo phân tích của ông Phạm Công Hải, hoạt động tội phạm công nghệ cao hiện vẫn diễn biến phức tạp, do các đối tượng lợi dụng những thế mạnh của CNTT như tính mã hóa, tính bảo mật, tính xuyên biên giới để dễ dàng thực hiện các hành vi phạm tội. “Tuy nhiên quá trình điều tra, xử lý các vụ việc lại tốn rất nhiều thời gian, công sức của lực lượng chức năng”, ông Phạm Công Hải chia sẻ.