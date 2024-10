8 'chiêu' ứng phó với 'cơn bão' dậy thì của con mà cha mẹ nên biết

Trên thực tế, bạn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đối mặt với giai đoạn này của con nếu biết thay đổi bản thân mình trước hết cho phù hợp với tâm lý của trẻ. Trẻ dậy thì (14-15 tuổi) ở vào giai đoạn được gọi là "thời kỳ chống đối". Đôi khi cha mẹ càng muốn giải quyết, xung đột lại càng nghiêm trọng. Do đó, phụ huynh cần phải trang bị cho mình những cách dạy con tuổi dậy thì hiệu quả để tránh xảy ra những vấn đề không mong muốn. 1. Giữ cái đầu lạnh Khi trẻ có biểu hiện chống đối, thông thường bố mẹ sẽ thấy vô cùng bất mãn và dùng quyền lực của mình để áp đảo trẻ. Kỳ thực, hành động này chỉ như "thêm dầu vào lửa". Lúc này, điều bạn cần làm là giữ cho mình luôn tỉnh táo và bình tĩnh. Khi hai bên đều đang kích động, tốt nhất bạn nên là người nhẫn nại, chờ trẻ ổn định tâm trạng trở lại rồi mới bắt đầu quá trình chia sẻ, "đàm phán". Với tâm lý dễ dao động và thiếu khả năng kiềm chế, ngôn ngữ và hành động của trẻ khi đang muốn chống đối thật sự rất kịch liệt. Vì vậy, lúc này đòi hỏi người lớn phải là người giữ cái đầu lạnh để tránh bầu không khí thêm nặng nề khó hòa giải.

Ảnh minh hoạ 2. Dành nhiều thời gian cho con Sự khác biệt trong suy nghĩ giữa bố mẹ và con cái là điều dễ thấy trong nhiều gia đình hiện nay. Điều này khiến trẻ trở nên khó mở lòng và trò chuyện được với bố mẹ mình. Khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình cũng vì thế mà tách rời nhau. Mỗi tuần từ 1-2 lần, bố mẹ nên dành thời gian riêng để trò chuyện, chơi với con và tuyệt đối không chú tâm vào việc khác. Bằng cách này, phụ huynh không chỉ củng cố được mối quan hệ tình cảm với con mà còn có thể dạy trẻ thêm một số kỹ năng giao tiếp cá nhân. Điều này rất cần đối với sự phát triển nhân cách của trẻ trong tương lai. 3. Đừng quá bảo bọc con Thay vì lúc nào cũng lo sợ con làm sai, chi bằng hãy khích lệ con can đảm thử những chuyện trẻ muốn làm. Khi tự mình trải nghiệm, trẻ sẽ nuôi dưỡng được năng lực độc lập và dám bày tỏ cách nghĩ của mình với người khác. Bạn lúc này chỉ nên đóng vai trò dẫn dắt và hỗ trợ trẻ khi cần thiết. Hãy cho trẻ biết rằng khi suy xét vấn đề nên nghĩ từ nhiều phương diện và nhất là hãy tích cực, không nên có tâm lý than vãn hay oán trách khi không hài lòng chuyện gì đó. Bạn cũng nên cho trẻ thêm nhiều không gian để trẻ thấy mình được tôn trọng. 4. Không nên phán xét Ở tuổi này, trẻ rất dễ nhạy cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Kể cả việc phụ huynh thường xuyên phán xét và so sánh con mình với những đứa trẻ khác cũng không phải là điều ngoại lệ. Lúc này, trẻ chỉ nhận thấy rằng, bố mẹ luôn hà khắc và không quan tâm đến mình. Cho dù, ở trong bất kỳ trường hợp nào phụ huynh cũng không nên quá khó khăn và đề cao con nhà hàng xóm hơn con mình. Việc hiểu rõ những thay đổi về tâm sinh lý diễn ra trong tuổi dậy thì của con là cần thiết với nhiều bậc phụ huynh. Nhờ đó, bạn sẽ có cách dạy con hiệu quả. 5. Hãy tin tưởng con Lúc này trẻ đã có ý thức độc lập rất mạnh mẽ, vì vậy đòi hỏi bạn phải có lòng tín nhiệm tương ứng. Thời kỳ này không ít trẻ nghĩ rằng bố mẹ lúc nào cũng không tin tưởng mình, không hiểu mình. Trong tình huống này, điều bạn nên làm là cho trẻ một số quyền nhất định, đồng thời hãy tỏ ra mình tin tưởng trẻ, để trẻ tự làm một số chuyện trong khả năng và sẵn sàng chấp nhận nếu trẻ làm chưa tốt. Thời kỳ chống đối là lúc trẻ đang ở giai đoạn nửa người lớn nửa còn trẻ con, cho nên được tín nhiệm là nhu cầu rất quan trọng đối với trẻ.

Ảnh minh hoạ 6. Hãy để con tự lập Điều dễ nhận thấy ở trẻ khi bước vào độ tuổi dậy thì đó là bắt đầu muốn ngưng nhận sự giúp đỡ từ bố mẹ mà thích được dựa vào bạn bè nhiều hơn. Cho nên, phụ huynh cần cân nhắc trước khi muốn lấy thông tin từ một trong số những bạn cùng trang lứa với con mình. Tránh để trẻ mất niềm tin vào bố mẹ khi biết được hành động này xảy ra. Thời điểm này vai trò của phụ huynh trong thế giới của con cũng dần trở nên mờ nhạt. Đây là giai đoạn trẻ thực sự có những bí mật muốn giấu bố mẹ. Nếu phụ huynh càng quan tâm, tò mò tìm hiểu con từ bè bạn bao nhiêu thì con lại càng tỏ ra xa lánh, thờ ơ với bố mẹ bấy nhiêu. Do đó, phụ huynh hãy để con tự lập và làm những điều bản thân mong muốn. 7. Vận dụng phương pháp "giáo dục ngầm" Đối mặt với những hành vi chống đối của trẻ, bạn tuyệt đối không nên trực tiếp bảo "Không!". Ví dụ trẻ nói muốn mua một cái áo hàng hiệu, nếu bạn nói: "Không được" chỉ khiến cho trẻ càng muốn mua cho bằng được, bởi lúc này trẻ cảm thấy mình không thể chia sẻ hay trao đổi được với bố mẹ, rằng bố mẹ không hiểu mình thì "có nói cũng như không". Hãy cho trẻ nhiều cơ hội để bày tỏ mong muốn với bạn, nếu đó là yêu cầu không hợp lý, bạn cũng nên nhẫn nại giải thích cho trẻ thấy điểm nào không hợp lý trong yêu cầu của mình. Ngoài ra, hãy cho phép trẻ được phạm lỗi và hiểu rằng bố mẹ sẽ cảm thông và hiểu cho những sai sót của mình. 8. Thử tiếp cận gián tiếp Khi con chưa bước vào độ tuổi dậy thì, bố mẹ có thể nói chuyện thẳng thắn với con về mọi vấn đề diễn ra trong ngày như: "Hôm nay, con học thế nào?", "Ở trường có chuyện gì không?" hay "Con làm bài kiểm tra tốt không?". Thì giờ đây, khi con bước vào độ tuổi dậy thì mọi chuyện đã khác. Ở tuổi này, việc bạn hỏi những câu hỏi trực tiếp như vậy sẽ khiến con khó chịu và cảm thấy thế giới riêng của mình bị xâm phạm. Phụ huynh có thể dùng một số cách gián tiếp để quan tâm trẻ như ngồi xuống bên cạnh, không đặt bất cứ câu hỏi nào, chỉ lắng nghe thôi. Hành động này có khả năng lấy được thêm nhiều thông tin về những bí mật mà con đang cất giấu. Thỉnh thoảng, bạn có thể chủ động chia sẻ hay đưa ra lời khuyên cho con nhưng đừng can thiệp hay cố giải quyết mọi vấn đề thay con. Theo Giadinhxahoi