79 biệt thự 'chui' ở Phú Quốc: Cưỡng chế tháo dỡ thêm 14 căn

TP - Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố (TP) Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt chủ chung cư mini, chắc chắn sẽ xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý. Đây là vụ việc điển hình cho thấy hạn chế của lực lượng chức năng quản lý trật tự xây dựng ở cơ sở.