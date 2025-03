7 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới

Với vị trí địa lý của mình, Nhật Bản đã đúng khi tập trung vào hạm đội quân sự của mình. Quần đảo này có đội tàu có tổng trọng lượng nặng 512.000 tấn.

Một chiếc F-35B do Thủy quân Lục chiến Mỹ điều khiển hạ cánh trên tàu sân bay trực thăng lớp Izumo mang tên JS Kaga của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Ảnh: JMSDF

Lực lượng chính của Hải quân Nhật Bản là hai tàu lớp Izumo, tàu sân bay trực thăng có trọng tải 27.000 tấn. Vào tháng 12-2022, Nhật Bản đã tăng ngân sách quốc phòng để đóng tàu chiến mới. Hiện nay, Nhật Bản có 18 tàu ngầm và 8 khinh hạm trong biên chế.

Anh

Từng được coi là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới, Hải quân Hoàng gia Anh đã mất đi vị thế này sau Chiến tranh thế giới thứ hai và trao lại vị trí đứng đầu cho Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Royalnavy.mod.uk

Hiện nay, Hải quân Anh đang suy yếu. Vào tháng 1, các quan chức Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Hải quân Hoàng gia đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng thủy thủ, tờ The Telegraph đưa tin. Do đó, một trong hai tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia, HMS Queen Elizabeth, đã không thể được cử đến Biển Đỏ vào tháng 1 vừa qua do thiếu nhân sự.

Xếp thứ năm trong số các lực lượng hải quân thế giới, Anh có hạm đội với tổng trọng lượng 457.000 tấn.

Ấn Độ