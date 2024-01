Trang Eat this not that đưa ra 7 loại rau củ quả ít calo, giàu chất xơ giúp giảm cân hiệu quả.

Rau củ quả ít calo, giàu chất xơ giúp giảm cân hiệu quả. Đồ họa: Thanh Thanh Quả mọng Quả mọng, đặc biệt là quả việt quất, giúp giảm nguy cơ béo phì và bệnh đái tháo đường (tiểu đường) loại 2. Quả việt quất chứa ít calo, nhiều chất xơ, có thể giúp giảm cân bằng cách giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn. Loại quả này cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác quan trọng cho sức khỏe tổng thể. Bông cải xanh Các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn là những nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những loại rau này chứa chất chống oxy hóa có tác dụng làm giảm những chất thúc đẩy quá trình viêm nhiễm trong cơ thể. Bên cạnh lợi ích ngăn ngừa ung thư, những loại rau này còn hỗ trợ giảm cân bởi ít calo, nhiều chất xơ và giàu chất dinh dưỡng. Khoai tây Khoai tây chứa nhiều chất dinh dưỡng, carbs lành mạnh và chất xơ, thích hợp để bổ sung vào kế hoạch ăn kiêng giảm cân. Khoai tây có lượng calo thấp trong khi lại giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi khác để giảm cân. Bổ sung khoai tây vào chế độ ăn uống có liên quan đến chất lượng chế độ ăn uống tốt hơn, lượng chất dinh dưỡng hấp thụ cao hơn.Cần tây Cần tây có hàm lượng calo thấp và lượng nước cao. 100 gram cần tây chứa 96 gram nước, 2 gram chất xơ và chỉ 14 calo. Chất xơ giúp chúng ta no lâu hơn, hỗ trợ quá trình giảm cân. Ngoài ra, chất xơ còn hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Bí ngòi Bí ngòi chứa ít calo, giàu vitamin và khoáng chất. Vỏ bí ngòi bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cảm giác no. Bổ sung bí ngòi vào chế độ ăn uống là lựa chọn thích hợp để kiểm soát cân nặng lành mạnh. Trái cây họ cam quýt Các loại trái cây họ cam quýt như bưởi, chanh có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Trong đó, bưởi chứa ít calo và nhiều chất xơ, có thể giúp bạn tăng cảm giác no. Đu đủĐu đủ chứa ít calo và nhiều chất xơ, giúp tăng cảm giác no, và hỗ trợ tiêu hóa. 100 gram đu đủ sống cung cấp 43 calo và 2 gram chất xơ. Ngoài ra, đu đủ còn là một nguồn giàu vitamin và enzyme, góp phần vào quá trình trao đổi chất lành mạnh. Từ đó, tăng cường đốt cháy calo trong cơ thể.