7 bí mật nuôi dạy một đứa trẻ thành công của chuyên gia Harvard

Lời khuyên của các chuyên gia giáo dục đến từ Harvard sẽ giúp cha mẹ nuôi dạy con tốt hơn trong cuộc sống. 1. Dạy con kiểm soát cảm xúc Tức giận, buồn bã, thất vọng đều có thể ảnh hưởng tới mỗi đứa trẻ ở mức độ nghiêm trọng giống như với người trưởng thành. Nhưng chúng ta vẫn có thể dạy trẻ những bài học về cách đối mặt với những cảm xúc tiêu cực và cách không lãng phí quá nhiều năng lượng vào chúng. Khi trẻ đang trong trạng thái bình tĩnh, hãy dạy chúng mẹo sau: đầu tiên hít sâu bằng mũi, sau đó thở ra bằng miệng, và đếm đến 5. Khi con bạn nổi giận vì chuyện gì đó, hãy nhắc lại cho trẻ 3 bước này và cùng trẻ thực hiện lại.

Chúng ta có thể dạy trẻ những bài học về cách đối mặt với những cảm xúc tiêu cực Ảnh minh họa 2. Dạy con chịu trách nhiệm Cha mẹ luôn phải dạy cho con về trách nhiệm dù là chuyện nhỏ nhất. Muốn làm được như vậy, cha mẹ phải là tấm gương cho con từ những hành động, công việc trong cuộc sống hàng ngày. Trẻ em luôn có xu hướng bắt chước từ người lớn tất cả các hành động dù xấu hay tốt. Và để nuôi dưỡng thói quen chịu trách nhiệm của con, điều quan trọng nhất là chính cha mẹ phải luôn là người có trách nhiệm. 3. Dạy con đừng sợ hãi thế giới Thế giới tràn ngập những điều tiêu cực nhưng nếu cha mẹ cố gắng chuẩn bị cho con mình mọi tình huống xấu nhất, bạn sẽ có nguy cơ khiến trẻ sợ hãi. Arthur Brooks - giáo sư tại Đại học Harvard nói: "Điều đó sẽ không giữ cho trẻ được an toàn mà còn khiến chúng lo lắng và ít có khả năng thành công hơn". Trong một nghiên cứu tâm lý học có liên quan năm 2021 đăng trên trang The Atlantic, Brooks cho biết: "Trẻ cũng có xu hướng không thích công việc của mình, làm việc kém hơn so với những đồng nghiệp". Brooks đưa ra giải pháp rằng, hãy chuẩn bị cho trẻ gặp những vấn đề mà chúng có thể sẽ gặp phải, mức độ nguy hiểm phù hợp theo từng độ tuổi. Cha mẹ có thể dạy con mình không lên xe người lạ về nhà mà không khiến trẻ sợ hãi trước người lạ trong mọi tình huống. Brooks nói: "Cha mẹ không nên dạy con rằng, thế giới này thật đáng sợ, đầy rẫy những nguy hiểm. Thay vào đó, họ nên dạy con có niềm tin vào tương lai, có những người tốt và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn". 4. Dạy con nhân ái và biết giúp kẻ yếu Việc trẻ có khả năng đồng cảm với không chỉ người thân, bạn bè, mà còn với cả những người cần giúp đỡ - là rất quan trọng. Hãy đề nghị trẻ tưởng tượng mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu là người mới trong lớp. Những cũng nói chuyện với trẻ về những vấn đề lớn hơn: Con có thể làm gì cho những bạn nhỏ không có gì để ăn? Những người vô gia cư? Cha mẹ có thể làm nhiều điều để giúp trẻ phát triển ý thức trách nhiệm xã hội. 5. Dạy con biết ơn Từ những việc nhỏ nhất như được ai nấu cho ăn món gì, giúp đỡ việc gì, dạy cho con những điều hay... con cũng nên biết nói lời cảm ơn và tỏ lòng cảm kích. Có thể ban đầu, khi chưa quen với việc đó, trẻ có thể thấy ngượng ngịu. Vì thế cha mẹ nên khuyến khích để con coi đó là một hành động đương nhiên và trở thành thói quen hàng ngày. Muốn được như vậy, trước hết cha mẹ nên làm gương cho con. Thường xuyên nói lời cảm ơn với con và những người giúp đỡ trong cuộc sống để con nhìn đó mà học hỏi theo. 6. Dạy con trở thành người có ảnh hưởng tích cực Hạnh phúc có tính lây lan. Khi cha mẹ vui vẻ, con cái cũng sẽ trở nên vui vẻ chỉ bằng cách ở bên cạnh cha mẹ mình. Giáo sư Brooks chia sẻ với Harvard Business Review rằng: "Tôi nhận thấy trong nhiều gia đình có sự lây lan sự tiêu cực. Nếu cha mẹ luôn lạc quan, tích cực, gia đình sẽ trở nên hạnh phúc, con gái vui vẻ mỗi ngày". Có những nghiên cứu cho thấy cha mẹ làm gương trở thành một người hạnh phúc, con cái của họ cũng sẽ như vậy. Nếu cha mẹ cảm thấy lo lắng về điểm số hoặc các mối quan hệ xã hội của con mình. Trẻ sẽ kết hợp sự lo lắng đó vào cuộc sống của chúng. Việc điều chỉnh sự lo lắng của bản thân sẽ giúp giảm bớt áp lực cho chính mình và cho con cái. 7. Dành nhiều thời gian hơn cho con



Hãy tự cảnh giác mình nếu những cuộc trò chuyện của bạn với trẻ chỉ đề nói về các hình phạt, nguyên tắc. Hãy cố gắng xây dựng một mối quan hệ tin cậy với con. Hãy trò chuyện, chơi với trẻ, dành thời gian cho con, đi chơi đâu đó, và đừng bao giờ quên thể hiện cho con biết bạn yêu chúng nhiều như thế nào. Tất cả điều này sẽ giúp trẻ trở thành một người chân thành, tử tế, hiểu tình yêu và sự tôn trọng là như thế nào và có khả năng chia sẻ những cảm xúc này với người xung quanh. Theo GĐXH