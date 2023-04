6 vi chất cần bổ sung trong những năm đầu đời giúp bé tăng đề kháng, bảo vệ sức khoẻ

Kẽm

Liều lượng bổ sung kẽm cho trẻ em là từ 0,5 - 1,5mg kẽm nguyên tố/kg cân nặng/ngày. Khi bổ sung kẽm bằng dược phẩm bổ sung, bạn nên cho bé uống sau bữa ăn 30 phút. Không uống viên kẽm cùng lúc với sắt và canxi, nên dùng kẽm trước ít nhất 2 giờ. Thời gian bổ sung kẽm thường là dùng 2 - 3 tháng rồi ngưng. Tốt nhất nên cho trẻ đi khám, xét nghiệm máu xem con thiếu chất gì để bổ sung sao cho phù hợp.

Vitamin tổng hợp

Mẹ cần bổ sung cho bé khi bé bị ốm một đợt dài hoặc suy nhược cơ thể. Mẹ chú ý là khi bé uống vitamin tổng hợp thì thôi vitamin D.

Nhiều người lầm tưởng rằng càng bổ sung càng nhiều vitamin thì trẻ sẽ càng khỏe mạnh. Tuy nhiên trên thực tế để tránh những tác dụng phụ không mong muốn, chúng ta chỉ nên bổ sung một lượng vừa đủ theo nhu cầu của cơ thể. Tùy theo độ tuổi và thể trạng sức khỏe mà trẻ sẽ có nhu cầu hấp thụ vitamin khác nhau, do vậy cha mẹ nên cập nhật và theo dõi nhu cầu dinh dưỡng của con thường xuyên.

Ngoài ra, liều vitamin bổ sung bao giờ cũng phải thấp hơn nhu cầu hàng ngày. Ở trên thị trường các sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất đơn lẻ thường chứa hàm lượng rất cao, ví dụ: vitamin B12 loại 5.000-10.000mcg (cao gấp 800-1.600% nhu cầu hàng ngày); nguyên tố kẽm 100mg (cao gấp 330-660% nhu cầu hàng ngày), vitamin C 1.000mg;... do vậy trừ trường hợp trẻ mắc bệnh do thiếu các vitamin và khoáng chất đó thì mới cần dùng liều cao (và theo chỉ dẫn của bác sĩ), còn lại phụ huynh cần cân đối để tránh bổ sung cho trẻ quá nhiều.

Theo Tổ Quốc