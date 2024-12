5 cách kéo dài tuổi thọ pin xe điện người dùng nên biết

Bộ phận pin xe điện là một thành phần quan trọng khi bạn sở hữu loại xe này. Do đó, người dùng cần biết chăm sóc và sạc đúng cách để có thể kéo dài tuổi thọ cho pin xe điện và phạm vi hoạt động. Trong vài năm trở lại đây, công nghệ pin đã phát triển nhanh chóng giúp cho xe điện có thể di chuyển một quãng đường xa hơn chỉ sau một lần sạc đầy. Tuy nhiên, khi đề cập tới việc sở hữu xe điện, vấn đề tuổi thọ của pin vẫn là một trong những khía cạnh quan trọng được xem xét đến. Nhưng người dùng cũng cần biết tuổi thọ pin xe điện cũng phụ thuộc cách sử dụng và thói quen sạc pin của chủ xe. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu vào cách để người dùng có thể kéo dài tuổi thọ pin của xe điện. Hạn chế tăng tốc đột ngột khi đang dừng Chiêu trò mà các hãng xe quảng cáo về xe điện là khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h nhanh chóng. Thậm chí, một chiếc xe điện phổ thông cũng có khả năng vượt qua một chiếc xe thể thao sử dụng động cơ V8 truyền thống nhờ mô-men xoắn tức thời ở bất kỳ tốc độ nào. Nhưng việc xả năng lượng liên tục một cách nhanh chóng sẽ không tốt cho pin. Các hệ thống quản lý hiện đại có thể giảm thiểu hầu hết thiệt hại, nhưng nếu người dùng có sở thích tăng tốc đột ngột khiến năng lượng của pin bị xả với tốc độ nhanh, điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ và làm giảm phạm vi hoạt động của pin trước thời hạn. Sử dụng bộ sạc chậm khi có thể Ngày nay, các nhà sản xuất xe điện thường quảng cáo loại phương tiện này ngày càng tiện lợi nhờ khả năng sạc nhanh. Sạc nhanh đôi khi cũng ổn, nhưng không phải là cách tốt nhất để tạo thành thói quen. Sạc nhanh chỉ nên áp dụng khi người dùng cần tăng tốc nhanh giữa chặng đường dài hoặc đột xuất cần đi nhiều km hơn trong một ngày so với dự định. Ngược lại, sạc chậm tại nhà rất tốt cho việc bảo dưỡng pin xe điện, giảm áp lực lên các cell pin và đảm bảo cho bộ phận này không bị gặp vấn đề chập cháy. Không sạc pin đầy 100% Khi nói đến việc chăm sóc pin xe điện, sạc đầy 100% pin là điều tuyệt vời khi người dùng đang lên kế hoạch cho một chuyến đi dài, vì việc sạc đầy pin thường có thể tăng thêm 20% phạm vi di chuyển cho tổng quãng đường cần đi. Nhưng việc sạc liên tục đến mức đầy sẽ gây các áp lực lớn cho các liên kết hóa học của các thành phần pin, làm chúng yếu đi theo thời gian. Việc xả hết pin và sạc lại từ đầu thậm chí còn tệ hơn, làm hỏng các cell pin đáng kể hơn. Vì vậy, mặc dù sạc pin đầy 100% không phải là điều tệ hại, nhưng việc xả hết pin hoàn toàn thậm chí còn có khả năng làm giảm tuổi thọ pin của bạn. Phạm vi lý tưởng để giữ pin của bạn là 20-80%. Theo thời gian, điều này có thể sẽ thay đổi khi các hệ thống quản lý pin và sạc phát triển, giúp quá trình sạc chậm lại pin đạt ngưỡng 80% để tránh hư hỏng không cần thiết. Nhưng hiện tại, việc giữ pin ở mức 60% sẽ kéo dài tuổi thọ pin đáng kể. Giữ mức sạc pin ở mức vừa phải khi không sử dụng trong thời gian dài Khi có kế hoạch không sử dụng xe điện trong thời gian dài, việc chú ý đến mức sạc của pin là điều cần thiết để tuổi thọ của pin được kéo dài. Pin lithium-ion rất nhạy cảm với trạng thái sạc cực độ và việc cất giữ trong thời gian dài ở mức rất cao (gần 100%) hoặc rất thấp (dưới 20%) có thể đẩy nhanh quá trình phân hủy pin. Lý tưởng nhất là hãy cố gắng giữ pin ở mức sạc khoảng 50-60% khi xe không được sử dụng trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Người dùng cũng nên kiểm tra xe định kỳ và sạc lại khi cần thiết để giữ pin trong phạm vi an toàn này. Bước đơn giản này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc kéo dài tuổi thọ pin xe điện. Tránh nhiệt độ khắc nghiệt Pin Lithium-ion hiện đại đã cải thiện đáng kể phạm vi nhiệt độ mà chúng có thể hoạt động, nhưng lý tưởng nhất là bạn muốn tránh nhiệt độ khắc nghiệt như quá nóng hoặc quá lạnh, vì cả hai đều có khả năng làm giảm tuổi thọ pin về lâu dài với tốc độ nhanh. Vào những ngày hè nắng nóng, hãy đỗ xe ở nơi râm mát hoặc có mái che. Tương tự như vậy, trong những ngày đông giá rét, đỗ xe trong gara là lựa chọn tốt nhất. Khi người dùng không thể làm được điều đó, việc cắm xe vào để sạc sẽ giảm thiểu các vấn đề, vì hệ thống quản lý nhiệt của pin sẽ quản lý mọi thứ cho bạn, giữ pin ở nhiệt độ phù hợp. Tổng hợp Bạn có trải nghiệm nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!