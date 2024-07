Trang Eat this not that đưa ra 4 thực phẩm phổ biến vào bữa sáng tốt cho tim và sức khỏe tổng thể.

Bữa sáng tốt cho tim mạch. Đồ họa: Thanh Thanh Hạt óc chó Thêm một nắm hạt óc chó vào thói quen buổi sáng mang lại nhiều lợi ích. Ngoài việc chứa chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa, hạt óc chó là nguồn cung cấp axit alpha-linolenic omega-3 (ALA) có nguồn gốc thực vật, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Thêm hạt óc chó vào bột yến mạch hoặc sữa chua với trái cây. Bạn cũng có thể làm sữa hạt óc chó hoặc ăn cùng các loại bánh nướng tốt cho tim như bánh nướng xốp ngũ cốc nguyên hạt ít đường. Sữa chua Để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và đường ruột ngay từ đầu ngày, bạn nên ăn sữa chua. Các sản phẩm từ sữa lên men cung cấp vi khuẩn có lợi giúp điều chỉnh mức cholesterol. Chọn sữa chua có lượng đường thấp như sữa chua Hy Lạp giàu protein. Bạn có thể sử dụng sữa chua để làm sinh tố hoặc làm lớp phủ bánh mì nướng béo ngậy, giàu protein. Củ cải đường Củ cải đường chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Loại củ này chứa tiền chất của oxit nitric, một hợp chất giúp thư giãn thành mạch máu, giúp chúng khỏe mạnh hơn và linh hoạt hơn. Điều này thúc đẩy lưu lượng máu tốt hơn và hạ huyết áp. Trong khi đó, huyết áp cao ảnh hưởng đến động mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Bạn có thể làm nước ép củ cải đường hoặc bào nhỏ và trộn vào công thức làm mứt ăn cùng với một số thực phẩm khác. Cắt nhỏ củ cải đường với các loại rau thái nhỏ khác như ớt chuông đỏ và khoai lang để tạo thành món salad ăn kèm với trứng. Sôcôla đen Sôcôla đen là lựa chọn vào bữa sáng tốt cho tim. Sôcôla đen làm giảm nguy cơ hình thành cục máu đông và hạ huyết áp. Sôcôla đen còn có liên quan đến việc tăng tuổi thọ. Có nhiều cách để kết hợp sôcôla đen vào bữa sáng như rắc sôcôla đen cắt nhỏ vào bánh kếp protein, yến mạch nướng và đồ ăn nhẹ lành mạnh. Bạn cũng có thể nấu sôcôla đen vào ngũ cốc nóng.