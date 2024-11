4 mẫu xe SUV hạng sang giá dưới 1,8 tỷ đồng đáng mua hiện nay

Xe gầm cao tầm giá 1,8 tỷ đồng ngày càng được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt. Bốn mẫu xe SUV hạng sang dưới đây hứa hẹn sẽ là những sự lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo. Ở phân khúc xe SUV hạng sang có giá bán trên dưới 1,8 tỷ đồng, khách hàng Việt không chỉ có sự lựa chọn ở dòng xe xăng mà còn có cả dòng xe điện. BMW X3 sDrive20i BMW X3 được nhập khẩu vào Việt Nam từ năm 2014 và chuyển sang lắp ráp trong nước từ năm 2022. Mẫu xe thuộc phân khúc SUV C, có 3 phiên bản với giá niêm yết của hãng dao động từ 1,855-2,375 tỷ đồng. Tại một số đại lý, phiên bản thấp nhất BMW X3 sDrive20i đang giảm 70 triệu, giá chỉ còn 1,789 tỷ đồng. Là phiên bản thấp, BMW X3 sDrive20i chỉ trang bị cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình thông tin 5,1 inch, màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động 3 vùng độc lập... Mẫu xe sử dụng động cơ TwinPower Turbo I-4 2.0L công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, đi kèm hộp số tự động Steptronic 8 cấp, dẫn động bánh sau. Mercedes-Benz GLB 200 AMG Mercedes-Benz GLB 200 AMG là mẫu xe nhập khẩu, được giới thiệu vào tháng 9/2020 và là chiếc SUV hạng sang 7 chỗ đầu tiên tại Việt Nam có giá bán dưới 2 tỷ đồng. Hiện tại, GLB 200 AMG đang được các đại lý bán với mức giá 1,739 tỷ đồng. Mẫu xe tồn đọng đời 2022 có giá thấp hơn ở mức 1,658 tỷ đồng. Cùng tầm giá, Mercedes-Benz GLB 200 AMG có nội thất trông hiện đại hơn BMW X3 sDrive20i. Mẫu xe sử dụng màn hình kép liền mạnh kỹ thuật số gồm cụm đồng hồ và thông tin giải trí, tất cả đều có kích thước 10,25 inch. Vô lăng bọc da Nappa và được vát đáy đúng với phong cách của AMG. Dưới nắp ca-pô của Mercedes-Benz GLB 200 AMG là khối động cơ I-4 1.3L tăng áp, công suất 163 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, dẫn động bánh trước. Sức mạnh này kém hơn BMW X3 sDrive20i tới 21 mã lực. Volvo EC40 Volvo EC40 là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của hãng xe Thụy Điển vừa trình làng thị trường ô tô Việt Nam hôm 15/11. Đây là biến thể điện khí hóa của dòng xe XC40 nhưng có thiết kế SUV coupe cho ưu thế khí động học. Giá bán của Volvo EC40 là 1,739 tỷ đồng, bằng giá Mercedes-Benz GLB 200 AMG và rẻ hơn BMW X3 sDrive20i. Mặc dù là xe điện nhưng mẫu này lại thấp hơn 50 triệu so với nguyên mẫu xe xăng Volvo XC40 hiện hành. Nội ngoại thất của Volvo EC40 thừa hưởng từ nguyên mẫu XC40 nhưng được hãng sử dụng nhiều vật liệu tái chế phù hợp với thông điệp "xe xanh". Mẫu xe trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng kích thước 9,7 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Sức mạnh của Volvo EC40 đến từ 2 mô tơ điện đặt ở 2 trục bánh xe, cung cấp công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 670 Nm. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 78 kWh, đạt phạm vi hoạt động lên tới 512 km với một lần sạc đầy. Thời gian sạc đầy từ 33 phút cho đến 8 tiếng tùy thuộc vào từng loại sạc AC hoặc DC. VF 9 Plus VF 9 là mẫu xe SUV chạy điện đầu bảng của thương hiệu ô tô điện Việt Nam VinFast. Mẫu xe được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm CES (Mỹ) vào tháng 1/2022 và đến tháng 3/2023 chính thức được giao tới khách hàng Việt. Hiện tại, VinFast VF 9 đang được bán với 2 phiên bản Eco và Plus cùng mức giá 1,513-1,798 tỷ đồng (bản 7 chỗ), trong khi bản 6 chỗ sẽ đắt hơn một chút. So với các đối thủ cùng tầm giá, mẫu xe điện thương hiệu Việt nổi trội về các trang bị hiện đại. Xe có tay nắm cửa dạng ẩn, la-zăng kích thước lớn 20-21 inch, cửa kính bên tách đôi ở khu vực hàng ghế 3... Nội thất xe được trang bị màn hình HUD, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn 15,4 inch, đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa 3 vùng độc lập... Về sức mạnh, VinFast VF 9 sử dụng hai động cơ điện, sản sinh công suất 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 640 Nm. Kết nối với đó là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. VF 9 có 2 phiên bản pin SDI và CALT, trong đó bản tiêu chuẩn chạy được quãng đường 485 km, bản nâng cao di chuyển được 680 km cho mỗi lần sạc đầy. Tổng hợp Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!