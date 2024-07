4 mẫu xe SUV dưới 100 triệu đồng, đời sâu nhưng an toàn hơn xe máy

Nhu cầu có một chuyến đi an toàn là mong muốn của nhiều người. Do đó, thay vì mua một chiếc xe máy đắt tiền, khách hàng giờ đây đã có thể tìm kiếm cho mình một mẫu ô tô chỉ với chi phí trong khoảng 100 triệu đồng, vừa đạt tiêu chí an toàn lại vừa nắng không đến mặt, mưa không đến đầu.

Dưới đây là 4 mẫu xe SUV cũ giá 100 triệu đồng mà bạn có thể quan tâm:

Toyota Zace GL 1999

Zace là mẫu xe SUV được Toyota giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 1999 và được đánh giá là mẫu xe giữ giá trong nhiều năm qua.

Toyota Zace có các phiên bản gồm GL, DX và Limited. Hiện tại, sau hơn 20 năm tồn tại, mẫu SUV này của Toyota gần như đã hết khấu hao và không còn được chuộng như khoảng 5-7 năm trước.

Các bản Toyota Zace GL sản xuất từ 1999 đến 2002 giờ đây có thể dễ dàng mua với giá dưới 100 triệu đồng. Toyota Zace được trang bị động cơ xăng 1.8L công suất 83 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.