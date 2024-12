4 loại rau ít “ngậm” thuốc trừ sâu nhất chợ, nhiều người không biết mà mua

Rau cần thiết cho chế độ ăn uống cân bằng, sức khỏe tốt. Thế nhưng, vấn đề dư lượng thuốc trừ sâu khi ăn rau cũng là nỗi lo phổ biến trong xã hội hiện đại. Chuyên gia dinh dưỡng Cheng Hanyu (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, mối lo về dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm là rất thực tế. Tuy nhiên, không thể vì điều này mà dẫn tới chế độ ăn uống thiếu rau củ, mất cân bằng dinh dưỡng và không tốt cho sức khỏe. Theo ông, bên cạnh việc cố gắng cải thiện từ nguồn sản xuất, người tiêu dùng có thể tự trồng một số loại rau dễ chăm sóc ngay tại nhà. Đặc biệt là chú ý hơn trong khâu lựa chọn, chế biến rau củ. Bởi vì mỗi loại rau có thể có khả năng “ngậm” thuốc trừ sâu khác nhau về cả mặt tự nhiên và đặc thù khi canh tác. Dựa trên điều này, Cheng Hanyu đưa ra danh sách 10 loại rau tươi ít dư lượng thuốc trừ sâu nhất. Trong đó có 4 loại rất phổ biến, dễ mua ngoài chợ Việt như: 1. Rau diếp Rau diếp (một số nơi gọi chung là xà lách) ít dư lượng thuốc trừ sâu nhờ chứa thành phần tự nhiên chống côn trùng và mùi vị đặc trưng khiến sâu bọ tránh xa. Thời gian sinh trưởng ngắn và lá mỏng của rau cũng không phù hợp với việc sử dụng thuốc trừ sâu, bởi điều này có thể làm chậm phát triển và ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch. Chính vì vậy, rau diếp được coi là lựa chọn an toàn để chế biến món ăn. Ảnh minh họa Rau diếp cũng rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là canxi, vitamin A, B1, B2 và các chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ ung thư. Các khoáng chất như sắt, magie, và kali trong rau diếp còn hỗ trợ xương khớp và tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên cần đặc biệt lưu ý khi sơ chế bởi loại rau này thường được ăn sống. 2. Rau dền Rau dền, đặc biệt là dền cơm được xem là một trong số những loại rau ít “ngậm” thuốc trừ sâu nhất. Đó là nhờ khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, có bộ rễ khỏe và ít sâu bệnh vốn có của loại rau này. Đây cũng là loại rau dễ trồng, chịu hạn hay chịu nước đều tốt, phù hợp với khí hậu nhiệt đới, không cần nhiều phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật, thời gian thu hoạch ngắn nên thường an toàn hơn cho sức khỏe. Rau dền giàu canxi, sắt, vitamin A, và vitamin C, rất tốt cho xương, mắt và hệ miễn dịch. Rau dền, nhất là rau dền đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi lão hóa. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong rau dền hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. 3. Rau sam Rau sam cũng là một loại rau ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhờ khả năng sinh trưởng khỏe, chịu hạn tốt và ít bị sâu bệnh tấn công. Rau sam thường mọc dại tự nhiên ở nhiều nơi, không cần sử dụng nhiều phân bón hay hóa chất trong quá trình trồng trọt. Điều này giúp rau sam trở thành một lựa chọn an toàn và thân thiện với sức khỏe. Ngày nay, rau sam được canh tác trên diện rộng, mang lại giá trị kinh tế cao nhưng cũng không cần sử dụng nhiều phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật. Loại rau này ngày càng được ưa chuộng bởi giàu axit béo omega-3 nhất trong các loại rau xanh, rất tốt cho tim mạch và não bộ. Nó còn giàu vitamin A, C, canxi, sắt và magie, giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe xương và hỗ trợ quá trình tái tạo máu. Đồng thời chứa nhiều chất chống oxy hóa như betalain, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào. 4. Mướp Mướp ít bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu nhờ vào khả năng tự bảo vệ tự nhiên. Với lớp vỏ dày và cấu trúc cứng, mướp không dễ bị sâu bọ xâm nhập. Thêm vào đó, mướp có mùi nhẹ và vị đắng, khiến côn trùng không thích và ít tấn công. Chu kỳ sinh trưởng của mướp cũng nhanh, nên việc sử dụng thuốc trừ sâu không cần thiết. Chưa kể, khi sử dụng, mướp được gọt bỏ phần vỏ ngoài nên cũng an toàn hơn. Về dinh dưỡng, mướp giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa, vitamin C tăng cường miễn dịch, và tính mát giúp giải nhiệt. Đây còn là nguyên liệu dưỡng da tự nhiên, trị mụn và làm dịu da hiệu quả. Theo Đời sống pháp luật