4 điều cha mẹ EQ cao không bao giờ khoe

Ngay cả khi đã làm cha, làm mẹ, bạn cũng cần tu dưỡng để con cái noi gương. Cha mẹ có năng lực nuôi dạy tốt sẽ truyền năng lượng tích cực cho con. Cha mẹ không có năng lực dễ khiến con lạc lối. Trong cuộc sống, cha mẹ thông minh sẽ không bao giờ khoe mẽ 4 điều này: 1. Khoe khoang tiền bạc

Trong cuộc sống gia đình, vấn đề tiền bạc luôn là một chủ đề nhạy cảm và phức tạp. Cha mẹ thường có xu hướng muốn bảo vệ con cái khỏi những lo lắng không cần thiết và giúp chúng tập trung vào việc học tập và phát triển cá nhân. Việc cha mẹ khoe khoang về tài chính hoặc thảo luận một cách cởi mở về các vấn đề tiền bạc trước mặt con cái không mang lại lợi ích như mong đợi. Khi cha mẹ nói quá nhiều về tiền bạc, điều này có thể tạo ra áp lực không cần thiết cho trẻ. Trẻ em có thể cảm thấy rằng họ cần phải đạt được thành công tài chính tương tự để được cha mẹ tự hào hoặc để xứng đáng với gia đình. Việc này có thể khiến trẻ không thoải mái khi chia sẻ về những áp lực hoặc thất bại cá nhân, do sợ hãi việc không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ. Bên cạnh đó, khoe khoang về tiền bạc còn có thể gây ra sự so sánh không lành mạnh giữa trẻ em và bạn bè của chúng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng ghen tị, mặc cảm hay chia rẽ giữa các bạn học. Thêm vào đó, việc cha mẹ thể hiện thái độ coi trọng tiền bạc hơn các giá trị khác có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quan điểm và thái độ của trẻ về tiền bạc và thành công. Trẻ em có thể phát triển quan niệm rằng tiền bạc là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá giá trị bản thân và người khác, qua đó làm lu mờ những giá trị đạo đức và nhân văn mà cha mẹ mong muốn truyền đạt. Cuối cùng, khi cha mẹ không giữ kín thông tin tài chính, trẻ có thể trở nên lo lắng về tình hình tài chính của gia đình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều này có thể gây ra căng thẳng và lo âu cho trẻ nhỏ, những đứa trẻ mà lẽ ra nên được sống trong một môi trường yên bình và không phải chịu trách nhiệm với những gánh nặng của người lớn. Để tránh những hệ lụy không mong muốn này, cha mẹ cần xem xét cẩn thận trước khi đề cập đến vấn đề tiền bạc trước mặt con cái và nên tập trung vào việc giáo dục chúng về giá trị của công việc chăm chỉ, trách nhiệm và lòng từ bi hơn là giá trị của vật chất.

Việc cha mẹ khoe khoang về tài chính hoặc thảo luận một cách cởi mở về các vấn đề tiền bạc trước mặt con cái không mang lại lợi ích như mong đợi. Ảnh minh họa 2. Khoe khoang về thành tích của con cái

Làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn con cái của mình chăm ngoan, học giỏi và sẽ cảm thấy hãnh diện, tự hào, muốn "khoe" khi con mình có thành tích tốt. Tuy nhiên, cha mẹ có có EQ cao sẽ biết kiềm chế mong muốn đó của bản thân, họ không bao giờ khoe con giỏi giang ra sao trước mặt người ngoài. Nguyên nhân là vì họ biết rất rõ rằng "núi cao còn có núi cao hơn". Con của họ không phải giỏi nhất nên không cần khoe khoang quá mức, tránh việc con của mình bị đem ra so sánh. Thay vào đó, họ sẽ dạy con mình phải khiêm tốn, phải chăm chỉ và cố gắng hơn nữa khi ngoài kia vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn mình. Họ sẽ khuyên con "lúa chín cúi đầu", khoe khoang thành tích với người khác thì chỉ có thể nhận lại được sự ngán ngẩm và ganh ghét chứ không là sự ngưỡng mộ. Cha mẹ khôn ngoan sẽ biết cách giúp con mình tỏa sáng đúng cách, được mọi người công nhận và ngưỡng mộ, thay vì khiến con trở thành đối tượng bị bàn ra tán vào. 3. Khoe đời sống cá nhân

Tình cảm cá nhân là chuyện riêng tư của mỗi người. Cho dù mối quan hệ của bạn đang rất thăng hoa, hay rơi vào rạn nứt, đó cũng không phải chuyện để có thể công khai ra ngoài, lấy ra bàn luận. Nếu bạn đang trải qua một mối quan hệ tốt đẹp, việc khoe khoang có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu về bạn nhất là khi họ đang gặp trục trặc trong tình cảm. Mặt khác, nếu chia sẻ quá nhiều về những điều tiêu cực trong mối quan hệ của bạn, con bạn có thể phải nghe những lời bàn tán không cần thiết và nhận sự chế giễu từ người ngoài. Vì vậy, dù vui hay buồn, hãy giữ những chuyện đó cho mình. Mỗi người cần có không gian riêng và không phải mọi điều đều cần chia sẻ công khai. Không phải ai cũng có thể cảm nhận trọn vẹn nỗi đau hay niềm vui của bạn. Nếu chia sẻ quá nhiều về những điều tiêu cực trong mối quan hệ của bạn, con bạn có thể phải nghe những lời bàn tán không cần thiết. Ảnh minh họa 4. Khoe gia thế

Cũng giống như việc khoe khoang tiền tài, khoe khoang gia thế cũng sẽ mang lại nhiều rắc rối cho gia đình, con cái. Người khác biết gia đình bạn có quyền thế, có quan hệ rộng rãi hay có mối giao hảo tốt với những người quyền cao chức trọng hay nổi tiếng sẽ dễ nảy sinh sự ghen tỵ, ghen ghét. Thậm chí, sẽ có người lợi dụng bạn hoặc con bạn để có thể đạt được mục đích tiếp cận những mối quan hệ đó. Do đó, những cha mẹ khôn ngoan sẽ không bao giờ phô trương thân thế của mình. Thay vào đó, họ sẽ chú ý đến việc trau dồi kỹ năng và chỉ dẫn con cái của mình đi đúng hướng. Những đứa trẻ được nuôi nấng bởi những phụ huynh có tu dưỡng như vậy thường rất ngoan ngoãn, dù sau này lớn lên chúng không thật sự giỏi nhưng cũng sẽ biết cách để tỏa sáng. Theo Gia đình và Xã hội