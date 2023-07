32 tháng Trung Quốc trấn áp công nghệ trong nước

Nhà chức trách Trung Quốc bắt đầu trận cuồng phong nhằm vào Big Tech trong nước từ cuối năm 2020, do lo ngại các nền tảng Internet lớn dần mất kiểm soát. Nỗ lực đưa ngành công nghệ vào khuôn khổ của Bắc Kinh đã làm “bốc hơi” hàng nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường, trói chân một trong những lĩnh vực năng động nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đẩy nhanh quá trình phân cực Mỹ - Trung. Hệ quả, những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Trung Quốc từng ngang ngửa các đối thủ đến từ Mỹ nay đã thu hẹp quy mô đáng kể.

Tại Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương hàng năm, các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh phải ngăn chặn “mở rộng vốn mất trật tự”, mục tiêu nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng và quy mô của big Tech. Thông điệp mà các nhà đầu tư và doanh nhân nhận được là thời kỳ tăng trưởng nóng của ngành công nghiệp Internet đã kết thúc.

Vào đêm Giáng sinh, SAMR thông báo chính thức mở cuộc điều tra chống độc quyền vào Alibaba.

Tháng 4/2021

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc phạt Alibaba số tiền kỷ lục 18,2 tỷ NDT (2,8 tỷ USD), tương đương 4% doanh thu năm 2019 vì lợi dụng “vị thế chi phối trên thị trường dịch vụ nền tảng bán lẻ trực tuyến Trung Quốc từ năm 2015”. Sau đó, cơ quan chống độc quyền triệu tập 34 hãng công nghệ, bao gồm Alibaba, Tencent, Meituan, đến cuộc họp và yêu cầu họ chú ý đến trường hợp của Alibaba.

Tháng 7/2021

Nhà quản lý bắt đầu xem xét lại các vụ sáp nhập từ đầu những năm 2000 và phạt Big Tech vì không báo cáo các giao dịch nhất định để phục vụ đánh giá chống độc quyền. Ít nhất 22 khoản phạt, mỗi khoản 500.000 NDT – đối với Alibaba, Tencent và Didi Global đã được ban hành.

Do đó, các thương vụ M&A của Big Tech đã chững lại. Các công ty bắt đầu thoái vốn khỏi các thương vụ đầu tư trước đó để thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) mở cuộc điều tra chưa từng có vào Didi do vi phạm an ninh quốc gia và dữ liệu, chỉ hai ngày sau khi Didi IPO trên sàn chứng khoán New York. Quyết định mở ra một mặt trận mới trong cuộc trấn áp Big Tech, khiến các vụ IPO khác của doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ tạm dừng.