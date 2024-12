3 Tính năng được săn đón nhất One UI 7

One UI 7 làm mới hoàn toàn trải nghiệm điện thoại Samsung với 3 tính năng hàng đầu: Android 15, AI thông minh và thanh điều khiển Now Bar Samsung vừa tung ra One UI 7, bản cập nhật giao diện mới nhất cho điện thoại Galaxy. Đây là phiên bản mang đến nhiều thay đổi thú vị và hữu ích, giúp việc sử dụng điện thoại Samsung trở nên dễ dàng và thông minh hơn bao giờ hết. Cùng xem những tính năng nổi bật nào mà người dùng săn đón nhiều nhất trong những ngày vừa qua.

Nâng cấp Android 15 mới nhất

One UI 7 được cập nhật lên Android 15 với nhiều tính năng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Giờ đây,chúng ta đã có thể ghi lại một phần màn hình thay vì phải ghi toàn bộ, một tính năng cực kỳ tiện lợi khi muốn chia sẻ thông tin. Đặc biệt, Samsung còn tích hợp khả năng nhắn tin qua vệ tinh, cho phép bạn liên lạc ngay cả khi không có sóng điện thoại. Cùng với đó, hệ thống bảo mật được nâng cấp mạnh mẽ từ Google giúp bảo vệ thông tin cá nhân tốt hơn Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp mọi việc dễ dàng hơn

AI trong One UI 7 hoạt động như một trợ lý thông minh trong mọi tác vụ hàng ngày. Người dùng có thể dễ dàng sao chép văn bản giữa nhiều ứng dụng khác nhau mà không cần chuyển đổi phức tạp. Khi đọc tin tức hay tài liệu dài, AI sẽ tự động tóm tắt nội dung chính giúp họ nắm bắt thông tin nhanh chóng. Không chỉ vậy, tính năng sửa lỗi chính tả và ngữ pháp thông minh sẽ giúp văn bản trở nên hoàn hảo hơn. Đặc biệt, khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản với hỗ trợ 20 ngôn ngữ giúp giao tiếp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thanh Now Bar - Điều khiển thông minh mới

Now Bar là một trong những đổi mới ấn tượng nhất của One UI 7. Thanh điều khiển thông minh này cho phép truy cập nhanh các tính năng thường dùng như phiên dịch, nghe nhạc, ghi âm và bấm giờ ngay từ màn hình khóa

Điều này giúp giảm đáng kể số lần người dùng phải mở khóa điện thoại không cần thiết. Samsung đã thiết kế Now Bar với giao diện đơn giản nhưng trực quan, giúp việc điều khiển điện thoại trở nên tự nhiên và dễ dàng hơn. Hiện tại, chúng ta đã có thể trải nghiệm One UI 7 phiên bản thử nghiệm trên điện thoại Galaxy S24 tại các nước: Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ba Lan, Anh và Mỹ. Với những cải tiến này, Samsung đã thực sự biến điện thoại của hãng trở nên thông minh và dễ sử dụng hơn rất nhiều.