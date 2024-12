One UI 7 beta tung 'chiến thần' bảo vệ Samsung nghiêm ngặt

Phiên bản One UI 7 beta vừa ra mắt nâng cấp hàng loạt tính năng bảo mật, giúp Samsung an toàn hơn. Samsung vừa giới thiệu bản One UI 7 beta, mang đến một nền tảng bảo mật và riêng tư hoàn toàn mới cho hệ sinh thái Galaxy trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Bản cập nhật này tập trung vào việc tăng cường tính minh bạch và quyền kiểm soát cho người dùng thông qua các giải pháp bảo mật tiên tiến. Điểm nổi bật của bản cập nhật là Knox Matrix - một hệ thống giám sát mối đe dọa thông minh đa tầng. Thông qua bảng điều khiển Knox Matrix, người dùng có thể kiểm tra trạng thái bảo mật của toàn bộ hệ sinh thái thiết bị Samsung một cách trực quan. Khi tất cả các thiết bị đều an toàn, hệ thống sẽ hiển thị màu xanh lá, và nếu phát hiện rủi ro, sẽ đề xuất các hành động cụ thể để giảm thiểu mối đe dọa. Một cải tiến đáng chú ý khác là phương thức xác thực mới thông qua passkey. Người dùng giờ đây có thể tạo và sử dụng passkey để đăng nhập vào Tài khoản Samsung, cũng như các ứng dụng và thiết bị khác một cách nhanh chóng và an toàn. Việc này cho phép người dùng dễ dàng truy cập các thiết bị như TV và tủ lạnh thông minh thông qua cảm biến vân tay trên điện thoại. Thêm vào đó, One UI 7 còn nâng cấp tính năng Maximum Restrictions, mang đến cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn. Người dùng có thể ngắt kết nối 2G ngăn nghe lén, và tùy chọn "chặn" các mạng Wi-Fi không an toàn. Bên cạnh đó, ứng dụng Samsung Messages và Samsung Gallery cũng được bổ sung các tính năng bảo mật như khả năng xóa dữ liệu vị trí trong ảnh và chặn tải xuống tự động. Để bảo vệ người dùng khỏi các ứng dụng độc hại, One UI 7 giới thiệu hệ thống Safe Install kết hợp với Auto Blocker. Hệ thống này sẽ cảnh báo và ngăn chặn việc tải xuống các ứng dụng từ các nguồn không được cấp phép. Các tính năng Theft Protection cũng được tăng cường với Identity Check - một tính năng bảo mật mới cho phép xác thực sinh trắc học khi phát hiện hoạt động đáng ngờ. Nếu thiết bị được sử dụng từ một vị trí lạ, người dùng sẽ phải thực hiện xác thực bổ sung và thiết bị sẽ áp dụng chế độ trì hoãn bảo mật trong một giờ. Bản One UI 7 beta sẽ được triển khai đầu tiên trên dòng Galaxy S24 tại một số quốc gia như Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ba Lan, Anh và Mỹ. Phiên bản chính thức dự kiến sẽ ra mắt vào quý I năm 2025, đi kèm với các thiết bị Galaxy S series mới và các tính năng AI nâng cao.