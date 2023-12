Trang Eat this not that đưa ra 3 thói quen ăn kiêng giúp kéo dài tuổi thọ.

Một số món ăn kiêng có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Đồ họa: Thanh Thanh Ăn bữa sáng với món ăn mặn Bữa sáng là bữa ăn quan trọng trong ngày. Bữa sáng có khả năng tạo ra hoặc phá vỡ năng lượng và tâm trạng của bạn. Vì vậy, điều đầu tiên là ăn một bữa sáng lành mạnh, đặc biệt bao gồm những món ăn mặn và giàu protein, thay vì đồ ngọt. Điều này có thể tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như cải thiện sức khỏe tổng thể. Bạn có thể tìm kiếm công thức nấu bữa sáng thơm ngon, lành mạnh bao gồm một số món chủ yếu như bột yến mạch, quả bơ, trứng, sữa chua Hy Lạp, quả mọng, quả hạch và cá hồi. Thêm đậu vào bất kỳ loại thực phẩm yêu thích Thêm đậu vào bất kỳ loại thực phẩm yêu thích bởi đậu là nguồn cung cấp protein. Đậu là thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn kiêng của người dân ở vùng Blue Zones trên thế giới (khái niệm dùng để chỉ các khu vực địa lí nơi cư dân có tuổi thọ cao - 100 năm tuổi trở lên và tỉ lệ mắc các bệnh mạn tính thấp). Ví dụ, cư dân Nicoya thích ăn đậu đen, người dân Okinawa sử dụng đậu nành trong nhiều món ăn và người dân ở Địa Trung Hải ăn thường xuyên đậu gà và đậu trắng cùng với đậu lăng.Ăn nhẹ với các loại hạtChỉ cần một nắm hạt (khoảng 28 gram) mỗi ngày cho bữa ăn nhẹ lành mạnh có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ. Bạn có thử ăn nhẹ với quả hồ trăn, hạnh nhân...