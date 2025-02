3 sai lầm khi nấu rau củ thất thoát tới 70% vitamin C, chuyên gia dạy 5 mẹo giữ tối đa dinh dưỡng

3 sai lầm khi nấu rau củ làm mất tới 70% vitamin C

Theo Tiến sĩ Fu Yuxiang (Đài Loan, Trung Quốc) Vitamin C rất quan trọng với cả sức khỏe và làm đẹp.Tuy nhiên, cơ thể không thể tự sản sinh ra vitamin C mà phải bổ sung từ thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả. Nhưng ít ai biết rằng vitamin C rất dễ bị phân hủy bởi oxy, ánh sáng, nhiệt độ cao và phản ứng với các chất khác. Vì vậy, thật đáng tiếc nếu bạn mắc phải dù chỉ 1 trong 3 sai lầm làm thất thoát rất nhiều vitamin C từ rau củ sau đây:

Cắt rồi mới rửa hoặc rửa quá kỹ

Nhiều người thường cắt nhỏ rau củ rồi mới rửa để đảm bảo vệ sinh, nhưng điều này lại khiến vitamin C dễ bị mất đi. Khi rau củ chưa cắt, các chất dinh dưỡng được bao bọc bởi thành tế bào và ít bị ảnh hưởng khi rửa. Nhưng khi cắt nhỏ, tế bào bị vỡ, vitamin C tiếp xúc với không khí, dễ bị oxy hóa và hòa tan vào nước. Nếu rửa rau quá kỹ hoặc ngâm rau đã cắt trong nước lâu, lượng vitamin C bị hao hụt có thể lên tới 20%.



Ảnh minh họa