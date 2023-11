Trang Eat this not that chỉ ra 3 loại thịt, cá giàu kali tốt cho tim.

Cá hồi là một loại cá béo tốt cho sức khỏe. Ảnh: Thanh Thanh Đối với người lớn và trẻ em trên 4 tuổi, giá trị kali hàng ngày cần cung cấp cho cơ thể là 4.700 miligam. Thực phẩm giàu kali bao gồm trái cây và rau củ, đậu, các sản phẩm từ sữa, thịt gia cầm và cá. Kết hợp một số thực phẩm giàu kali vào chế độ ăn uống hỗ trợ tăng cường sức khỏe của tim, hệ thần kinh và cơ bắp. Ức gà 85 gram ức gà chứa 357 miligam kali, khoảng 8% giá trị hàng ngày kali cần cung cấp cho cơ thể. Hơn nữa, thịt ức gà mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng khi chứa ít chất béo, cung cấp nhiều protein, selen, phốt pho, vitamin B6 và niacin. Thịt bò Thịt bò chứa nhiều kali. Đồng thời, loại thịt này là nguồn cung cấp protein và sắt, giúp bạn duy trì sức khỏe cơ bắp. Cá hồi Cá hồi là loại thực phẩm chứa nhiều protein, chất béo lành mạnh (axit béo omega-3) và vitamin B. Đồng thời, cá hồi cũng là nguồn cung cấp kali. Kali trong cá hồi giúp tăng cường sức khỏe cơ bắp. Còn các axit béo omega-3 có trong cá hồi có tác dụng giúp cơ xương khỏe hơn và tăng tổng hợp protein cho cơ.Ngoài những thực phẩm này, chúng ta có thể bổ sung kali từ đậu thận, nước cam, chuối, sữa chua, sữa.