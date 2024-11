3 loại dầu ăn 'cực hại sức khỏe' nhưng nhiều người vẫn vô tư dùng

Dầu ăn là một phần không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình nhưng không phải loại dầu ăn nào cũng tốt cho sức khỏe. Dầu ăn sử dụng nhiều lần Khi dầu ăn được đun nóng ở nhiệt độ cao, đặc biệt là nhiều lần, nó sẽ bị phân hủy và tạo ra các chất độc hại như aldehyde và acrylamide. Các chất này có thể gây ung thư, kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa và hô hấp. Dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần cũng sẽ sản sinh ra các gốc tự do và chất béo trans. Các chất này làm tăng cholesterol xấu (LDL) và giảm cholesterol tốt (HDL), gây xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, các gốc tự do trong dầu ăn đã qua sử dụng nhiều lần có thể gây viêm nhiễm và tổn thương tế bào, góp phần vào sự phát triển của các bệnh mãn tính như viêm khớp, tiểu đường và Alzheimer. Dầu ăn đã qua sử dụng cũng có thể gây khó tiêu, đầy bụng, ợ chua và các vấn đề khác về tiêu hóa. Các vitamin và chất chống oxy hóa trong dầu ăn sẽ bị phá hủy khi được đun nóng nhiều lần, làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Để đảm bảo an toàn, bạn nên hạn chế tối đa việc chiên rán bằng dầu cũ và thay dầu mới thường xuyên.

Nhiều loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người vẫn sử dụng hàng ngày. (Ảnh: Getty Images) Dầu ăn tự chiết, không đảm bảo vệ sinh Khi nhắc đến dầu tự chiết xuất, nhiều người thường nghĩ ngay đến sản phẩm "nguyên chất", không chứa chất phụ gia và vô cùng lành mạnh. Tuy nhiên, sự thật không đơn giản như vậy. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, không phải tất cả dầu tự chiết xuất đều đảm bảo an toàn. Một số mẫu dầu tự chiết xuất đã được phát hiện chứa hàm lượng các chất độc hại như benzopyrene, giá trị axit và aflatoxin vượt quá mức cho phép. Nguyên nhân của vấn đề này đến từ quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh. Nhiều cơ sở sản xuất dầu tự chiết xuất nhỏ lẻ, không rõ nguồn gốc thường sử dụng các thiết bị cũ kỹ, không được vệ sinh thường xuyên. Điều này dẫn đến tình trạng dầu bị lẫn tạp chất, cặn bã, thậm chí là nấm mốc và aflatoxin. Dầu ăn đã để quá lâu Nhiều người thường có thói quen mua dầu ăn với số lượng lớn hoặc dạng thùng để tiết kiệm và giảm bớt việc đi chợ. Tuy nhiên, việc dự trữ quá nhiều dầu ăn trong nhà lại tiềm ẩn những nguy cơ không nhỏ đối với sức khỏe. Dầu ăn để lâu ngày sẽ dần mất đi các vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Khi tiếp xúc với không khí, dầu ăn sẽ bắt đầu quá trình oxy hóa, sinh ra các peroxit. Quá trình này càng diễn ra mạnh mẽ ở những nơi có nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh. Ngoài ra, dầu để lâu còn có nguy cơ bị nhiễm nấm mốc, sản sinh ra aflatoxin – một chất gây ung thư cực kỳ nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn nên sử dụng hết chai dầu ăn trong vòng 3 tháng kể từ khi mở nắp. Sau thời gian này, chất lượng của dầu sẽ giảm sút đáng kể và không nên tiếp tục sử dụng. Khi dầu ăn bị đun nóng vượt quá điểm khói, quá trình oxy hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ. Điều này dẫn đến sự hình thành các chất độc hại như aldehyde, peroxide và các hợp chất polymer. Các chất này không chỉ làm giảm chất lượng của món ăn mà còn là những tác nhân gây ung thư nguy hiểm. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy chú ý đến nhiệt độ khi nấu ăn bằng dầu. Theo VOV