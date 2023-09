3 hiểu lầm về chế độ ăn gây tác hại khôn lường đến sức khỏe

Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có hơn 11 triệu người chết do chế độ ăn uống kém, chủ yếu là do ăn uống không đủ chất hoặc ăn quá nhiều. Sau đây là những hiểu lầm về chế độ ăn thường xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà bạn cần biết:

Lầm tưởng 1, sữa có hàm lượng canxi cao thì tốt hơn Sữa giàu canxi có hàm lượng canxi cao hơn sữa thường nhưng bản thân sữa thường cũng giàu canxi. Nếu hàm lượng canxi trong sữa quá cao có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng khác trong sữa. Đặc biệt, lượng canxi bổ sung cũng không được cơ thể hấp thụ và sử dụng tốt. Vì vậy, trừ khi bác sĩ khuyên bạn nên bổ sung thêm canxi, bạn không cần phải tốn công sức mua sữa có hàm lượng canxi cao. Lầm tưởng 2, ăn chay sẽ tốt cho sức khỏe hơn Những năm gần đây, việc ăn chay trở nên phổ biến nhưng trên thực tế, ăn chay lâu dài dễ dẫn đến thiếu hụt protein và ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch, sức đề kháng của cơ thể. Nếu phải giữ thói quen ăn chay, bạn có thể bổ sung thêm protein thông qua thực phẩm thực vật, ví dụ như các sản phẩm từ đậu nành. Việc tăng cường hấp thụ protein có trong sản phẩm đậu nành sẽ đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Hiểu lầm 3, nước hầm xương bổ sung canxi Khi nhắc tới việc bổ sung canxi, việc đầu tiên của nhiều người là uống nước hầm xương . Trên thực tế, hàm lượng canxi trong nước hầm xương không cao, những phân tử canxi này tương đối lớn, cơ thể không dễ hấp thụ. Nước xương hầm lâu ngày chứa nhiều mỡ, uống nhiều sẽ tăng cân, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu muốn tránh xa những nguy cơ về sức khỏe, bạn nên chú ý kiểm soát lượng chất béo và đường trong khẩu phần ăn hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý tránh một số hiểu lầm về chế độ ăn uống, đừng tin vào câu nói sữa giàu canxi tốt hơn, ăn chay tốt cho sức khỏe hơn và uống canh xương có thể bổ sung canxi.