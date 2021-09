3 giai đoạn phục hồi kinh tế của Bình Dương khi về trạng thái bình thường mới

Trong đó, tránh khuynh hướng lơ là, mất cảnh giác khi phòng, chống dịch mới đạt được kết quả ban đầu và chủ quan, nóng vội muốn mở lại ngay các hoạt động sản xuất - kinh doanh khi chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp chống dịch.

Người đứng đầu các địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu trong quá trình điều hành khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội để bùng phát dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Quán triệt phương châm “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Tuân thủ các hướng dẫn về an toàn phòng chống dịch của Bộ Y tế trong từng ngành, lĩnh vực gắn với điều kiện cụ thể, đặc thù của từng địa phương trong tỉnh. Quyết tâm bảo vệ được thành quả chống dịch, nhanh chóng thu hẹp "vùng đỏ", mở rộng, bảo vệ vững chắc "vùng xanh".

"Bình Dương sẽ từng bước mở cửa, hồi phục kinh tế, giải quyết việc làm và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội", ông Hà nói.

Thy Huệ