3 cách cài đặt các ứng dụng cũ trên iPhone 'hết thời'

Cùng với việc các nhà phát triển ứng dụng tối ưu hóa phần mềm cho bản iOS mới nhất, Apple cũng không còn hỗ trợ các bản cập nhật iOS và nhiều ứng dụng cho thiết bị cũ. Do đó, trừ khi bạn lên đời thiết bị, có thể bạn sẽ bị mất một số ứng dụng yêu thích khi chúng đòi hỏi iOS của bạn phải là bản mới nhất.

Chọn tên hoặc biểu tượng ứng dụng để mở trang tải xuống.

Bắt đầu tải xuống ứng dụng bằng cách nhấn vào nút Get hoặc nhấn vào biểu tượng đám mây với mũi tên hướng xuống.

Chờ App Store hiển thị thông báo “Download an older version of this app?”.

Chọn nút Download để tải ứng dụng.

Điều này có thể không hiệu quả với một số trường hợp nhưng vẫn là một lựa chọn có tính khả thi để thực hiện.