Trang Eat this not that đưa ra gợi ý về 3 bữa sáng đơn giản giàu protein nhưng lại có tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

3 bữa sáng đơn giản giàu protein giúp giảm cân hiệu quả. Đồ họa: Thanh Thanh Phô mai cottage với quả việt quất và hạt óc chó Phô mai cottage là loại phô mai tươi, giàu protein. Khi kết hợp phô mai cottage với các loại quả mọng và hạt óc chó, bạn sẽ có một bữa sáng cân bằng bao gồm tất cả các chất dinh dưỡng đa lượng. Bạn có thể thêm một chút quế để tăng thêm hương vị. Sữa chua Hy Lạp và bơ hạt Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao. Nên lựa chọn loại sữa chua không chứa thêm đường. Trộn bơ hạt vào sữa chua sẽ giúp tăng thêm protein, chất xơ và nhiều chất béo lành mạnh. Cắt một quả táo cho vào hỗn hợp sữa chua và bơ hạt để có bữa sáng cân bằng. Bột yến mạch Bột yến mạch là loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác để tạo nên một bữa sáng lành mạnh. Bạn có thể phủ hạnh nhân cắt lát lên trên bột yến mạch để cung cấp chất béo và protein lành mạnh. Bên cạnh đó, thêm dâu tây để tăng cường chất xơ. Để có thêm hàm lượng protein, nên sử dụng sữa thay vì nước khi nấu yến mạch. Thêm một chút quế hoặc chiết xuất vani để tăng hương vị.