251km cao tốc và giấc mơ 'kéo Hà Thành về gần với Vinh hơn'

Cao tốc từ Hà Nội về đến Nghệ An không chỉ khiến tài xế ô tô trầm trồ vì thời gian lưu thông 3,5 tiếng, nó còn cho thấy bộ mặt hạ tầng vận tải (logistic) đã thuận lợi hơn rất nhiều để các nhà đầu tư yên tâm đến mở nhà xưởng, xây dựng đô thị mới dọc địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

"Tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai quy hoạch 2 bên tuyến cao tốc, đặc biệt tại các nút giao giữa cao tốc với đường sá hiện hữu của địa phương", ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An mở lời khi phóng viên Dân trí đặt câu hỏi về kế hoạch khai thác lợi thế từ đường cao tốc.

Hơn ai hết, lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An hiểu rằng đường cao tốc được Trung ương đầu tư sẽ không có ý nghĩa gì nếu không giúp người dân đổi đời và kinh tế địa phương cất cánh.

Trong những tháng tới, khi nhà thầu hoàn thiện nốt hạng mục phụ trợ của cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An, họ sẽ rút khỏi công trường, để lại một vùng sơn địa thơ mộng nhưng buồn bã chạy dọc 2 bên đường.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ thừa nhận việc hình thành các trạm dừng nghỉ tại Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có độ trễ. Bộ GTVT còn đang chờ các Ban quản lý dự án lập hồ sơ, lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ theo hình thức xã hội hóa và triển khai thi công các trạm này.

Ngoài ra, nền đường mỗi chiều chỉ rộng khoảng 7 m cũng dấy lên lo ngại khi không may có một xe khách cỡ lớn lật ngang, chắn toàn bộ nền đường như đã xảy ra tại một số tuyến cao tốc.

Xế trưa 8/9, sau khi kết thúc Hội nghị Sơ kết các dự án cao tốc của Bộ GTVT tổ chức tại Thanh Hóa, một nhà báo người Nghệ An tới gặp Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh. Nhà báo không đặt câu hỏi, chỉ nói như than phiền: "Em thấy biển Cửa Lò ngày càng vắng, không xứng với tiềm năng".

Ông Vinh giơ bàn tay ra dấu "hãy chờ thêm", rồi nhắc đến thời điểm tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe vào quý II/2024, qua đó nối thẳng mạch cao tốc từ Hà Nội về thành phố Vinh và biển Cửa Lò.

"Hẹn mùa du lịch năm sau nhé", ông nói.

Các mảnh ghép tạo nên trục cao tốc hơn 250km từ Hà Nội đến Nghệ An:

- Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (dài 32 km, kết nối từ vành đai 3 Hà Nội đến huyện Phú Xuyên).

- Cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ (dài 50km, từ Phú Xuyên đi qua tỉnh Hà Nam và Nam Định).

- Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (dài 15km, nối Nam Định với Ninh Bình).

- Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (dài 63km, nối Ninh Bình với Thanh Hóa)

- Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (dài 43km, nằm trọn trên đất Thanh Hóa).

- Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 50km, nối Thanh Hóa với Nghệ An).

Ngoài các tuyến nêu trên đã thông xe, dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt nối huyện Diễn Châu với TP Vinh và Hà Tĩnh dự kiến thông xe vào quý II/2024.

Nội dung: Ngọc Tân