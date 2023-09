25 năm các chuyến bay thương mại của Việt Nam luôn đảm bảo an toàn

Với các giải pháp trên, theo IATA, tỷ lệ tai nạn hàng không trong năm 2022 chỉ ở mức 1,21 vụ việc trên mỗi 1 triệu chặng bay, giảm 48% so 10 năm trước đó là năm 2013.

Đặc biệt, việc tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin và công nghệ giữa các tổ chức hàng không toàn cầu giúp nâng cao hiệu quả khai thác và các chỉ số an toàn hàng không.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện

“Tại Việt Nam, ngành hàng không cũng đã gặt hái được những kết quả tích cực trong lĩnh vực an toàn và khai thác, mà nổi bật là 25 năm duy trì liên tục không xảy ra tai nạn hàng không thương mại trong bối cảnh ngành hàng không liên tục tăng trưởng hai con số trong nhiều năm; đạt chứng nhận của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) và đạt chứng nhận năng lực giám sát an toàn hàng không FAA CAT 1.

Các hãng hàng không Việt Nam đều được Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế đánh giá cấp Chứng nhận an toàn khai thác”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành hàng không đang phải đối mặt với 4 áp lực lớn nhất là hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường và quản trị rủi ro.

“Đây là những thách thức mà chúng tôi phải vượt qua để phát triển hàng không bền vững, mang đến cho người dân dịch vụ an toàn nhất, thuận tiện nhất, cũng như hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam là một điểm trung chuyển hàng không tầm cỡ khu vực và quốc tế”, Bộ trưởng Thắng nêu.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết, hãng luôn nỗ lực để đảm bảo những chuyến bay an toàn tuyệt đối. Theo đó, hãng có trình độ kiểm soát và thực tế thực hiện an toàn ở mức cao trong IATA khi liên tiếp duy trì đạt chứng nhận an toàn khai thác IOSA lần thứ 10 trong suốt chặng đường gần hai thập kỷ.