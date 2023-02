24 công an tinh nhuệ sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu hộ động đất

Trước những khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải sau thảm họa động đất, sáng 6/2, chiều nay (9/2), tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dự lễ xuất quân, về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Cùng dự có ngài Haldun Tekneci, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Hội chữ thập đỏ Việt Nam…