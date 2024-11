220 triệu đồng/đêm trải nghiệm phòng tổng thống ở tòa nhà cao nhất Việt Nam

Nằm trong tòa nhà cao nhất Việt Nam với các mặt đều là kính trong suốt, căn phòng tổng thống này luôn "bận rộn" đón các vị khách thượng lưu với trải nghiệm độc đáo dù giá lên đến 220 triệu đồng/đêm. Trải nghiệm "view triệu đô" từ phòng tổng thống ở tòa nhà cao nhất Việt Nam (Video: Cẩm Tiên). Phải mất thời gian chờ đợi, chúng tôi mới có dịp đặt chân đến phòng tổng thống của khách sạn Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection - một trong những khách sạn cao nhất Việt Nam hiện nay. "Tuần rồi, một doanh nhân đến đặt phòng ở một đêm, nhưng rồi quyết định nghỉ lại suốt cả tuần vì quá thích khi ở đây", chị Trần Thị Mỹ Dung - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị khách sạn Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection - chia sẻ lý do dời lịch hẹn với chúng tôi. Danh tính vị khách đặc biệt này được giữ kín để đảm bảo sự riêng tư nhưng với mức giá 220 triệu đồng/đêm, câu chuyện một vị doanh nhân bỏ ra hơn 1,5 tỷ đồng để ở chỉ vì "quá thích" đã phần nào phác họa chân dung những vị khách thượng lưu của căn phòng tổng thống này: Những người tìm kiếm trải nghiệm đẳng cấp, xa hoa bậc nhất mà không dễ nơi nào có được. Căn phòng được nhắc đến chiếm trọn cả không gian tầng 68 tòa nhà Landmark 81 (TPHCM) - tòa nhà cao nhất Việt Nam và cao thứ 2 Đông Nam Á. Thang máy di chuyển khá nhanh và êm ái. Đến lúc rơi vào trạng thái ù tai vì chưa thích ứng được với độ cao trong thời gian ngắn, chúng tôi mới biết mình đang ở "giữa những tầng mây". Theo tiết lộ, chiếc thang máy này di chuyển với vận tốc lên tới 8m/giây và là hệ thống thang máy nhanh nhất Việt Nam hiện nay. Nhờ tốc độ này, du khách chỉ mất chưa đến 1 phút để di chuyển từ tầng trệt lên tầng cao nhất. Vận tốc thang máy ở đây được ước tính bằng 1/3 vận tốc của báo đốm Sarah - loài vật được mệnh danh có tốc độ nhanh nhất thế giới. Ngay khi thang máy dừng ở tầng 68, khung cảnh thành phố bao trọn tầm mắt bởi các mặt của căn phòng đều là kính trong suốt. Đây cũng là căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất của khách sạn, có thể đón bình minh lẫn hoàng hôn rực rỡ nhất. Điểm khác biệt đầu tiên của căn phòng này so với những khách sạn thường thấy là trần được thiết kế khá cao, xung quanh bao phủ bằng kính cường lực cho phép du khách có thể nhìn ngắm toàn thành phố từ bất cứ vị trí nào trong phòng. Một đường hành lang dài dẫn chúng tôi vào phòng khách được bố trí rộng rãi với điểm nhấn là chiếc ghế sofa dài, bọc da, có giá đắt đỏ. Bàn trà bằng thủy tinh phản chiếu ánh sáng cùng những chiếc ghế bành cao cấp đặt xung quanh, tạo nên một không gian tiếp khách sang trọng. Ngay sau chiếc ghế dài là khu vực quầy bar và bếp. Trong đó, khu vực bếp được trang bị các thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nấu nướng cá nhân hoặc tổ chức tiệc sang trọng. Và cũng giống với phòng tổng thống ở bất kỳ khách sạn nào, khách luôn có đặc quyền yêu cầu quản gia hoặc bartender phục vụ 24/24 khi có nhu cầu riêng. Ngoài ra, một lối đi riêng được bố trí kín đáo cạnh bếp để nhân viên có thể đến phục vụ mà không làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của khách. Cạnh khu vực phòng khách và quầy bar là chiếc bàn làm việc cỡ lớn, được bố trí theo phong cách tối giản nhưng sang trọng. Phía trước là ban công rộng rãi, mở ra tầm nhìn thoáng đãng xuống toàn cảnh thành phố bên dưới. Hòa cùng ánh sáng tự nhiên từ ban công tràn vào là ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên không gian làm việc thoải mái. Phòng ngủ chính được thiết kế với giường đôi lớn, bên trái là ban công, bên phải và trước mặt là toàn cảnh thành phố qua lớp kính trong suốt. Đây là vị trí vô cùng lý tưởng để đón cả bình minh và hoàng hôn trên cao. Dù quanh căn phòng đều được phủ kính cường lực cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào bên trong, nhưng nhiệt độ trong phòng luôn được duy trì mát mẻ với hệ thống điều khiển bằng màn hình cảm ứng dễ dàng sử dụng. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đội ngũ quản gia ở đây được đào tạo bài bản với các kỹ năng phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng VIP, từ việc chuẩn bị bữa ăn, cho đến sắp đặt không gian nghỉ ngơi cho khách. Phòng tắm có không gian rộng rãi, thoáng đãng, cùng chiếc gương rộng phản chiếu khung cảnh thành phố sôi động. Khu vực này bao gồm một buồng tắm đứng và một bồn tắm cẩm thạch có nhiều chế độ massage thư giãn. Xung quanh phòng tắm được lắp gương trong suốt, giúp khách có thể vừa ngâm bồn, vừa ngắm cảnh. Đây được xem là một trải nghiệm "rất đáng tiền". Đại diện khách sạn cho biết do nằm ở vị trí cao trong tòa nhà cao nhất Việt Nam nên du khách không phải lo ngại vấn đề riêng tư khi sử dụng "phòng tắm trong suốt" này. Khu vực thay đồ được thiết kế thành một phòng riêng, trang bị nhiều tủ chứa quần áo, ngăn kéo, kệ, két sắt để đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ. Không gian này còn được bố trí thêm các tiện nghi hiện đại, tạo nên một góc thay đồ tiện lợi và thoải mái. Theo giá niêm yết hiện tại, mỗi đêm nghỉ tại phòng tổng thống này tiêu tốn khoảng 220 triệu đồng. Mặc dù có mức giá cao, nhưng theo tiết lộ từ phía khách sạn, căn phòng này vẫn duy trì tỷ lệ đặt phòng trung bình từ 15-20 ngày mỗi tháng. Phần lớn khách đặt phòng tại đây để nghỉ ngơi, tổ chức các sự kiện quan trọng cùng gia đình và bạn bè. Số khác lại tận dụng không gian sang trọng của phòng tổng thống để trưng bày sản phẩm, tiếp đón đối tác, trao đổi công việc và chốt hợp đồng. Chị Trần Thị Mỹ Dung chia sẻ: "Với không gian linh hoạt, chúng tôi thường tổ chức những bữa tiệc cho các khách VIP với sức chứa có thể lên đến 50 người. Khu vực phòng khách được bố trí để có thể điều chỉnh phù hợp theo nhu cầu của từng khách hàng, nhằm đảm bảo trải nghiệm cá nhân hóa và đẳng cấp nhất". Nếu so với những khách sạn lâu đời, mang giá trị lịch sử tại TPHCM, khách sạn Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection vẫn là cái tên còn non trẻ khi chỉ mới đi vào hoạt động hơn 5 năm. Từ tầng 47 trở lên của tòa nhà Landmark 81 là hệ thống 223 phòng nghỉ và suite. Điểm "ăn tiền" là tất cả hạng phòng ở đây đều có tầm nhìn đẹp, có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao, từ sông Sài Gòn uốn lượn đến những mảng xanh mát của công viên bên dưới, hòa quyện cùng sự nhộn nhịp của đô thị "không bao giờ ngủ". Theo đại diện truyền thông của khách sạn, chính vị trí đặc biệt của khách sạn đã tạo điểm nhấn, thu hút khách và giành những giải thưởng lớn trong ngành dịch vụ du lịch. Năm 2019, khi chưa đầy 1 năm vận hành, Vinpearl Landmark 81 đã vượt qua hàng trăm khách sạn trên toàn thế giới để giành danh hiệu "Khách sạn hướng sông hàng đầu thế giới" trong lễ trao giải World Travel Awards - giải thưởng du lịch uy tín, được mệnh danh "Oscar ngành du lịch quốc tế". Trước đó, trong quy mô khu vực châu Á & châu Đại Dương của giải thưởng này, khách sạn cũng đoạt 3 giải thưởng gồm Asia's leading riverfront hotel (Khách sạn hướng sông hàng đầu châu Á), Vietnam's leading city hotel (Khách sạn nội đô hàng đầu Việt Nam), Vietnam's leading hotel suite (Phòng suite hạng sang hàng đầu Việt Nam). Năm nay, khách sạn này tiếp tục đoạt giải Vietnam's Leading City Hotel 2024 do World Travel Awards trao tặng. Và phòng tổng thống (Presidential suite) - hạng phòng cao cấp nhất của khách sạn - cũng vinh dự nhận được giải Leading Hotel Suite của tổ chức này. Ảnh: Hải Long, Trịnh Nguyễn

Video: Cẩm Tiên

Thiết kế: Tuấn Huy