20 ngày phá ổ nhóm lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại, chiếm đoạt 30 tỷ đồng

“Với người lớn tuổi thì nhân viên của Hiếu luôn ăn nói nhỏ nhẹ, dạ dạ vâng vâng, thậm chí còn “xin nhận làm con nuôi” rồi giới thiệu là công ty sắp mở chi nhánh ở khu vực họ sinh sống và sẽ tạo điều kiện nhận người nhà của họ vào làm. Nếu người nhận là nam thanh niên thì sẽ do nữ nhân viên đảm nhận và nói chuyện đong đưa, những lời khen với nội dung “giọng anh/chị nghe dễ thương thế” thường xuyên được nhóm này áp dụng rồi hẹn gặp tìm hiểu khi công ty mở chi chánh trên địa bàn” - Trung tá Bùi Quang Dũng thông tin.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an.

Các đối tượng trong nhóm lừa đảo sử dụng 21 điện thoại bàn có gắn sim để gọi tới những người có tên trong danh sách mà chúng mua với giá 2.000 đồng/người.

Mỗi ngày, nhân viên thay nhau gọi tới các số điện thoại được Hiếu cung cấp. Nếu nạn nhân “cắn câu” thì nhóm lừa đảo sẽ giục họ mua hàng, người nào lưỡng lự thì sau đó Hiếu chỉ đạo nhân viên khác tiếp tục gọi tư vấn, trao đổi. Gặp trường hợp khó thuyết phục thì nhóm này bỏ qua và gọi cho người khác. Những người đồng ý mua hàng được chúng “tích” vào danh sách để tránh bị trùng và đây cũng là căn cứ để ăn chia lợi nhuận sau này.

Các mặt hàng mà nhóm của Hiếu bán cho người dân để “tích điểm lĩnh thưởng” đều là hàng trôi nổi, kém chất lượng, rẻ tiền nhưng khi tới tay nạn nhân thì lại trở thành “hàng công ty” với giá tiền chênh lệch hàng chục lần, có sản phẩm giá 10 - 20 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Do là hàng rởm nên nhiều mặt hàng khi tới tay người tiêu dùng thì không sử dụng được hoặc chỉ ít thời gian là hư hỏng.

Với phương thức lừa đảo như vậy, từ năm 2020 tới thời điểm bị Công an TP Hà Tĩnh triệt phá, hàng nghìn người ở khắp các tỉnh, thành toàn quốc trở thành nạn nhân của nhóm Nguyễn Văn Hiếu với số tiền lên tới 30 tỷ đồng.

Trong danh sách gọi điện thoại của nhóm lừa đảo, có 63 trường hợp ở Hà Tĩnh.

Công an TP Hà Tĩnh tổ chức lễ biểu dương, trao thưởng về thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm của Đội Cảnh sát Hình sự khi triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm 11 đối tượng với tổng số tiền lừa đảo gần 30 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Trung tá Bùi Quang Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Tĩnh, bên cạnh phương thức hoạt động tinh vi, bài bản, có tổ chức của nhóm do Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu thì một yếu tố quan trọng tiếp tay cho hành vi lừa đảo được thực hiện trót lọt là sự hám lợi, nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân. Nhiều người chỉ vì món lợi nhỏ trước mắt mà bỏ ra số tiền hàng trăm triệu đồng - như trường hợp của chị Nguyễn Thị S., để trở thành “khách hàng may mắn”.

Do số lượng tiền chiếm đoạt lớn, liên quan tới nhiều người nên Công an TP Hà Tĩnh đã chuyển hồ sơ vụ án cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thụ lý, tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo baohatinh.vn