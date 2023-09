2 tài xế bị xử phạt do không nhường đường cho xe ưu tiên

Chiều 22/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã tiến hành xử phạt hành chính đối với tài xế Nguyễn Duy T. và Lê Văn L. do không nhường đường cho xe ưu tiên.

Cụ thể, vào khoảng 14h50 ngày 21/9, đoàn xe ưu tiên do Phòng CSGT - Công an tỉnh Tuyên Quang dẫn đoàn khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành (đường QL2) thuộc phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang gặp xe đầu kéo mang BKS: 21H-014.03 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 21R-005.63 do ông Nguyễn Duy T. (SN 1980, ở tỉnh Phú Thọ) điều khiển, lưu thông cùng chiều.