2 loại rau dễ "tắm" thuốc trừ sâu, cái số 1 thường xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình

Rau su su là thực phẩm ngon bổ dưỡng. Phần ngọn su su có thể đem chế biến thành nhiều món như xào, luộc,... Ăn ngọn su su có thể làm sạch phổi, tăng cường lá lách, giúp ngon miệng, làm dịu gan và giảm ho, nó cũng có thể loại bỏ các tác nhân gây bệnh do gió, tức là làm giảm các triệu chứng của cảm sốt, chẳng hạn như khô họng, ho và có đờm, đau đầu,...



Ngọn su su (hay rau su su) là một loại rau khá đặc biệt. Trên thị trường, nó trông không khác gì những loại rau bình thường nhưng thực chất nó là phần thân leo của quả su su. Ảnh minh họa.

Người dân trồng rau thu được mức lợi nhuận lớn nhiều bởi khi thời tiết nắng nóng như hiện nay, họ vẫn cắt rau bán đều đặn mỗi ngày một lần nhờ công nghệ "tắm" chất kích thích. Nhiều nhà vườn chẳng ngần ngại gì khi phun, tưới chất kích thích hàng ngày mà theo họ có thể giúp đặc sản rau su su có ngọn non, mập, bóng đẹp với tốc độ phát triển chóng mặt.

Vì rau su su thích hợp phát triển với thời tiết mát mẻ nên vào những lúc thời tiết rét đậm hay nắng nóng như hiện tại, rau bị nhiều sâu bệnh, kém phát triển hơn nên người dân mua thuốc nhiều hơn và phun liên tục. Thuốc không độc hại, là loại giúp ngọn su su dài ra nhanh nhất trong các loại thuốc kích thích sinh trưởng, phun hôm trước, hôm sau có thể cắt rau bán bình thường – người bán hàng này cho hay.

Thông tin trên Vietnamnet, rau su su là loại cây trồng ưa lạnh, nhiệt độ lý tưởng để rau sinh trưởng và phát triển tốt vào hoảng 15 – 25 độ C. Ở vào nhiệt độ này cộng với quá trình chăm bón tốt ngọn rau sẽ dài thêm được 8 – 10 phân. Theo đó, thời gian thu hoạch mỗi lứa rau thường cách nhau từ 3 – 4 ngày là nhanh. Còn nếu rét dưới 12 độ C và nắng trên 32 độ C ngọn rau hầu như sẽ ngừng sinh trưởng.

Mặc dù loại rau này tốt cho sức khỏe nhưng thời gian qua không ít người vì lợi nhuận trước mắt đã dùng hóa chất kích thích ngọn mau lớn. Theo đó khi đi chợ nêu cẩn trọng chọn nơi uy tín để mua.