Trang Eat this not that đưa ra 2 công thức salad giàu chất dinh dưỡng, ít calo, giúp giảm cân hiệu quả.

Salad giàu chất dinh dưỡng giúp giảm cân hiệu quả. Đồ họa: Thanh Thanh Salad mực nướng cayNguyên liệu:- 450 gram mực, làm sạch- 1/2 muỗng canh dầu đậu phộng hoặc dầu hạt cải- Muối và tiêu đen- Nước cốt chanh (1 quả)- 1 muỗng canh nước mắm- 1 muỗng canh đường- 1/2 muỗng canh nước sốt tỏi ớt - 4 cốc cải xoong - 1 quả dưa chuột nhỏ, gọt vỏ, bỏ ruột và cắt thành sợi - 1 quả cà chua vừa, cắt nhỏ - 1/2 củ hành tím, cắt lát mỏng - 1/4 cốc đậu phộng rang Cách làm: - Làm nóng lò nướng trước. - Trộn mực với dầu, nêm thêm muối và tiêu đen. - Khi vỉ nướng thật nóng, cho mực vào và nướng trong khoảng 5 phút cho đến khi chín vàng khắp mặt. - Cho nước cốt chanh, nước mắm, đường, tương ớt vào tô trộn và đánh đều. - Cắt mực nướng thành từng khoanh. - Trong 1 cái bát, trộn mực, cải xoong, dưa chuột, cà chua, hành tây và đậu phộng với nước sốt. - Chia salad cho 4 đĩa và thưởng thức. Salad gà nướng và bơNguyên liệu:- 350 gram thịt gà nấu chín- 12 cốc rau xà lách rocket- 1/4 cốc quả nam việt quất khô- 1 quả bơ, bỏ hạt, gọt vỏ và cắt lát- 1/4 cốc phô mai vụn- 1/4 cốc quả óc chó, cắt nhỏ- 1/4 cốc sốt mù tạt mật ong- Muối và hạt tiêuCách làm: Trộn thịt gà, xà lách rocket, quả nam việt quất, quả bơ, phô mai, quả óc chó, dầu giấm, muối và tiêu vào 1 tô lớn, dùng tay hoặc 2 nĩa để trộn đều nước sốt và thưởng thức.