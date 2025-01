16 người bị thương trong vụ xe khách va chạm xe đầu kéo

Sáng 6/1, chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam, hướng Ninh Bình - Hà Nội, bất ngờ va vào đuôi xe đầu kéo. Hơn chục người trên xe bị thương. Khoảng 6h10 ngày 6/1, trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, qua địa phận xã Ninh Phúc, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo. Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân bị thương bên trong xe khách ra ngoài để đưa đi cấp cứu (Ảnh: Thanh Bình). Thời điểm trên, anh L.N.T. (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe khách giường nằm BKS 43H-057.79 lưu thông hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến đoạn đường trên, xe khách bất ngờ va chạm vào với xe đầu kéo BKS 29K-016.34, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 29RM-003.38, do anh V.N.B. (SN 1982, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, đi cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm khiến chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu. Trên xe thời điểm đó có hàng chục hành khách, hơn chục người đã bị thương, mắc kẹt bên trong. Hơn chục người trên xe khách bị thương sau vụ tai nạn (Ảnh: Thanh Bình). Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Bệnh viện Công an tỉnh Ninh Bình và Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Ninh Bình sau đó cũng điều các xe cứu thương cùng đội ngũ y tế tới hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng đưa 16 trường hợp bị thương đi cấp cứu tại các cơ sở y tế. Đầu xe khách nát bét sau cú va chạm mạnh (Ảnh: Thanh Bình). Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, trong số các trường hợp đưa vào cấp cứu tại đây có một người bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.