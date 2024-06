10 mẫu xe SUV an toàn, giá cả phải chăng nhất, phù hợp cho cả gia đình

Viện Bảo hiểm và An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) vừa công bố danh sách10 mẫu xe SUV đời 2024 có giá cả phải chăng đạt giải thưởng uy tín Những lựa chọn an toàn hàng đầu IIHS 2024 (IIHS Top Safety Pick+ 2024). Đây là những mẫu xe được đánh giá cao nhất khi kết hợp giữa độ an toàn hàng đầu cùng mức giá phù hợp với túi tiền của nhiều người dùng.

Danh sách 10 mẫu SUV này đa phần đều đạt điểm "Tốt" và "Có thể chấp nhận được/Khá" khi trải qua 3 nội dung đánh giá của IIHS gồm: khả năng an toàn trước các va chạm trực diện (Thử nghiệm va chạm từ phía trước, sau, hông, trần và cản xe); khả năng ngăn ngừa và phòng tránh va chạm với các phương tiện khác và người đi bộ của hệ thống đèn pha; tín hiệu cảnh báo thắt dây đai an toàn và chất lượng trang bị ghế ngồi dành cho trẻ em trên ô tô -LATCH (Lower Anchors and Tethers for Children).

Các mẫu SUV này đều có giá dưới 50.000 USD (dưới 1,27 tỷ đồng) tại Mỹ do trang Topspeed đưa tin tổng hợp từ IIHS:

1. Huyndai Kona 2024: Giá 24.250 USD (khoảng 617 triệu đồng)

Lớn hơn so với Hyundai Venue, Kona là mẫu SUV cỡ B có nhiều tính năng và giá bán hợp lý. Chế độ bảo hành của Hyundai với nhiều ưu đãi cũng khiến mẫu xe này trở nên hấp dẫn hơn.

Trang bị an toàn trên Hyundai Kona 2024 khá đầy đủ, nổi bật như: cảnh báo điểm mù, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh, cảm biến lùi, 6 túi khí, cân bằng điện tử...

Theo kết quả đánh giá của IIHS, chỉ có 2 nội dung được chấm ở mức độ "Có thể chấp nhận được" là đèn pha và trang bị ghế an toàn cho trẻ em. Các nội dung khác đều đạt hạng "Tốt".

2. Honda HR-V 2024: Giá 24.600 USD (khoảng 626 triệu đồng)

Honda HR-V - "đàn em" của CR-V, ghi điểm bởi thiết kế nhỏ gọn, không gian nội thất hiện đại, rộng rãi và độ an toàn cao.

Cụ thể, Honda HR-V 2024 được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ an toàn Honda Sensing gồm nhiều tính năng tiên tiến: phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, khả năng tự điều chỉnh tốc độ khi phát hiện vật cản,...

Tương tự như Huyndai Kona 2024, IIHS cũng đánh giá Honda HR-V 2024 có 2 nội dung được xếp hạng "Có thể chấp nhận được" là đèn pha và trang bị ghế an toàn cho trẻ em. Các nội dung khác đều đạt hạng "Tốt".